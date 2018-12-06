2018-12-06T11:09:05+03:00
Происшествия

Полицейские задержали бандитов из КБР, грабивших и пытавших жителей Подмосковья

Четверо подозреваемых успели украсть ценностей на 11 млн рублей [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Силовики задержали бандитов в КБРСиловики задержали бандитов в КБРФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Полицейские задержали банду преступников из Кабардино-Балкарии, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений, грабежей и краж в Истринском и Красногорском районах Московской области.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, грабители врывались в частные дома в период с июня 2016 года по ноябрь 2018 года. Они угрожали владельцам недвижимости оружием, связывали их и силой выбивали информацию о хранящихся ценностях. Забирали злоумышленники лишь конкретные вещи: деньги, элитные часы, драгоценности и банковские карты. Получив желаемое, бандиты скрывались.

По данным полиции, на счету у банды 6 разбойных нападений на частные дома, 4 кражи и один грабеж. Предварительная сумма ущерба составила около 11 миллионов рублей.

Задержать подозреваемых удалось в Кабардино-Балкарии, куда они вернулись после серии налетов. Во время обыска у них обнаружили 8 единиц холодного оружия, 15 сотовых телефонов, более 30 сим-карт и часть похищенных вещей: 35 ювелирных изделий и 12 наручных часов.

Сейчас мужчин в возрасте от 26 до 33 лет доставили в Москву. Против них возбуждены уголовные дела по статьям "Кража", "Грабеж" и "Разбой".

Задержание банды из КБР.

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