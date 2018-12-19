Протест ради протеста: в Кисловодске некоторые предпочли новостройке помойку

Уже совсем скоро жилой комплекс «Золотой ключ» в самом сердце Кисловодска порадует глаз величественной стройностью линий, ухоженностью территории и уникальным архитектурным решением. Но добрые перемены, которые произошли на этой заброшенной площадке усилиями ООО «Космос», пришлись по душе далеко не всем. Нашлись «активисты», развернувшие в социальных сетях кампанию против застройщика.

Вчера - свалка, завтра - жилье

Совсем недавно, всего полтора года назад, здесь находились свалка и заброшенный молзавод. Компания «Космос» получила разрешение на застройку земельного участка и приступила к превращению пустыни в оазис. Казалось бы, кому от благоустройства плохо? Выяснилось, что есть такие персонажи. И им не лень писать о том, что якобы застройщик возводит некачественные дома и покушается на центр города.

Честно говоря, это просто смешно. Потому что качество от «Космоса» ни в доказательствах, ни в адвокатах не нуждается. Достаточно один раз глянуть на продукт компании, чтобы стало ясно - от фундамента до кровли застройщик продумывает каждую мелочь, вкладывает в каждое свое творение не только опыт, но и душу. Взять хотя бы санаторий, построенный компанией в Ессентуках.

Красивое и стильное здание санатория, построенное компанией в ЕссентукахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новостройка получилась на диво хороша - красивая, стильная и комфортная. Фактически, граждане, брызжущие желчью на просторах интернета, не могут апеллировать к реальным обвинениям, они опираются на одни эмоции, и только. Потому что упрекнуть «Золотой ключ» на самом деле не в чем.

«Золотой ключ» от новой жизни

Разрешение на строительство на земельном участке, расположенном на углу улицы 40 лет Октября, ООО «Космос» получило в 2016 году. Документ в полном соответствии с законом был выдан застройщику администрацией города Кисловодска в лице управления архитектуры и градостроительства мэрии. Кстати, строители постарались, чтобы появление многоэтажки не спровоцировало в районе пробки. Наряду с жилым домом была построена подземная парковка.

Таким будет новый жилой комплексФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Компания действует в соответствии с жизнеутверждающим девизом - «Строить будущее!». Использует только самые лучшие материалы. Во главу угла поставлен принцип - дома должны быть красивыми, современными, долговечными, надежными, а внутренняя отделка - высококачественной. Новостройки должны дарить жильцам только позитивные эмоции и чувство комфорта.

Вот почему все продукты от «Космоса» неизменно отвечают самым передовым тенденциям в строительстве. Тот же самый красавец-санаторий, который компания сдала в эксплуатацию совсем недавно, наглядно показал, что в строительной отрасли сегодня правят бал иные тренды, нежели это было еще пять-десять лет назад. «Золотой ключ», вопреки злопыхателям, обязательно внесет лепту в формирование современного облика города-курорта.

Дома, утопающие в зелени, органично впишутся в архитектурное «лицо» Кисловодска и сделают его еще краше. Кстати, ООО «Космос» уже задает новые стандарты качества в этом районе Кисловодска. Ведь новостройку окружают серые и непримечательные постройки образца 70-х годов прошлого столетия. Поэтому «Золотому ключу» уготована миссия маяка в строительстве XXI века.

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