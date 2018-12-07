Васильев: "Не будет больше в Дагестане таких кирпичных заводов"

На Координационном совещании глава Дагестана поставил условие чиновникам: начинаете работать для народа или оставляете должность. Ультиматум прозвучал из-за разговора про обнищание населения и кучу нарушений: налоговых, производственных, бюджетных и прочих.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/681205" frameborder="0"></iframe> Владимир Васильев ввел чиновников в ступор.

- Вдумайтесь! Только на несколько населенных пунктов людям приписали 63 млн рублей долгов за газ, которой не потреблялся, - возмутился Владимир Васильев. - Где вы были, когда ваших жителей обирали?

После сказанного Васильев недвусмысленно заявил: ответственность за побор с людей ляжет, в первую очередь, на руководство поселений. Чиновники угрозу услышали и в ответ только отвели глаза или уткнулись в распечатки.

На совещании глава республики поручил разобраться с нерасторопным строительством школ и благоустройством городов, задуматься о бездне между нищими и богатеями. Отдельно он затронул и вопрос печально известных кирпичных заводов:

- Значит по кирпичным заводам...Смотрите, всех предупредили, что с 1 числа не будет больше таких заводов. Кому еще не понятно? Мы открытое пространство топим - кирпич обжигаем в поле! Где вы такое найдете? Нигде, уважаемые.

И речь идет не только о нецелесообразной растрате тепла, но и об экологическом уроне и неуплате налогов.

Все озвученные проблемы Васильев поручил решить как можно скорее.