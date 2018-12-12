2018-12-12T12:29:29+03:00
Происшествия

На Ставрополье задержали боевика из банды Басаева

Мужчина участвовал в нападении на псковских десантников в 2000 году [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Боевика задержали на Ставрополье. Фото: СК РФБоевика задержали на Ставрополье. Фото: СК РФ
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На Ставрополье силовики провели операцию по задержанию еще одного боевика, который состоял в банде террориста Шамиля Басаева. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, 46-летний Шамиль Казбулатов принимал участие в нападении на псковских десантников, которое произошло в Чечне в 2000 году. Тогда погибли 84 российских военнослужащих.

На допросе Казбулатов рассказал, что уже был судим за нападение на Дагестан и провел в колонии 12 лет и вышел только в 2013 году. Последние годы мужчина вел спокойную жизнь в Нефтекумске и был уверен, что смог избежать наказания за прошлые преступления в Чечне. Он не скрывался, вел активную жизнь в социальных сетях, где размещал популярны афоризмы, музыку и фотографии с друзьями и родственниками. Судя по снимкам, Шамиль вернулся к своей семье, отлично общался с родителями, братьями и племянниками. На его странице нет ни намека на былую террористическую деятельность.

После заключения Шамиль вернулся к семье Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

После заключения Шамиль вернулся к семьеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вот только следователи раскопали еще один факт биографии Казбулатова, о котором он не распространялся. Сейчас Шамиль опознан свидетелями тех кровопролитных боев в Чечне и ему предстоит новое судебное разбирательство.

Согласно имеющейся информации, сейчас боевик доставлен в органы предварительного следствия. Ему предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь военнослужащих и участии в незаконном бандформировании.

Следователи планируют подать ходатайство о заключении Казбулатова под стражу. Сейчас они выясняют, к каким еще преступлениям банды Басаева причастен задержанный мужчина. Также вполне вероятно, что он сможет указать на других боевиков, которым до сегодняшнего дня удавалось скрываться от наказания.

Несколько лет он спокойно прожил в Нефтекумске Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Несколько лет он спокойно прожил в НефтекумскеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, в конце ноября еще одного пособника Басаева задержали в Москве. В 17 лет Хазваха Черхигов участвовал в захвате заложников в Буденновске. Тогда погибли 129 человек.

Задержание боевика на Ставрополье .Мужчина участвовал в нападении на псковских десантников

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