2018-12-13T17:25:55+03:00
Происшествия

В Дагестане арестовали чемпиона мира по рукопашному бою, подозреваемого в убийстве росгвардейца

В суде рассказали о предварительных результатах расследования
Евгения СОКОРЕВА
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Пока задержали только Шабана МачиеваПока задержали только Шабана Мачиева
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В Махачкале арестовали чемпиона мира по рукопашному бою Шабана Мачиева, подозреваемого в убийстве лейтенанта Росгвардии Дагестана. По версии следствия, 18 ноября примерно в 3 часа ночи конфликт между ними перерос в драку, в которой Мачиев открыл стрельбу из пистолета по Рамазанову.

Но смертельный выстрел произвел не он, а стоявший рядом брат чемпиона мира по боевому самбо Хаскил Якубов. В голову уже лежавшего росгвардейца он выстрелил из его же табельного оружия. Рамазанов погиб на месте.

Хаскил Якубов и погибший лейтенант спецподразделения Росгвардии Дагестана

Хаскил Якубов и погибший лейтенант спецподразделения Росгвардии Дагестана

Как рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" представитель Советского районного суда Махачкалы Мурад Магомедов, Хаскила ищут, а Шабан уже под стражей:

- По подозрению в убийстве его арестовали на 10 дней до 20 декабря 2018 года, включительно. Если Мачиеву предъявят обвинение, срок ареста продлят до 10 февраля 2019 года.

Напомним, погиб росгвардеец из подразделения СОБР у караоке Best в Махачкале. Перед смертью Рамазанов успел ранить Мачиева - его увезла скорая. Тот, кто выстрелил в голову лейтенанту, успел скрыться на "Лексусе".

Подозреваемый в смертельном выстреле Якубов приходится родным братом чемпиону мира по боевому самбо Магомеду Якубову. Оба родом из проблемного для силовиков горного села Балахани, в котором частенько прячутся среди лояльного к ним населения террористы. Братьев уже задерживали за оборот оружия и пособничество, но благодаря "связям" наказания они всякий раз избегали.

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