2018-12-13T17:18:37+03:00
Происшествия

В Дагестане арестовали чемпиона мира по рукопашному бою, подозреваемого в убийстве росгвардейца

В суде рассказали о предварительных результатах расследования
Евгения СОКОРЕВА
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Пока задержали только Шабана МачиеваПока задержали только Шабана Мачиева
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В Махачкале арестовали чемпиона мира по рукопашному бою Шабана Мачиева как подозреваемого в убийстве лейтенанта Росгвардии Дагестана. По версии следствия, 18 ноября примерно в 3 часа ночи конфликт между ними перерос в драку, в которой Мачиев открыл стрельбу из пистолета по Рамазанову.

Но смертельный выстрел произвел не он, а стоявший рядом брат чемпиона мира по боевому самбо Хаскил Якубов. В голову уже лежавшего росгвардейца он выстрелил из его же табельного оружия. Рамазанов погиб на месте.

Хаскил Якубов и погибший лейтенант спецподразделения Росгвардии Дагестана

Хаскил Якубов и погибший лейтенант спецподразделения Росгвардии Дагестана

Как рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" представитель Советского районного суда Махачкалы Мурад Магомедов, Хаскила ищут, а Шабан уже под стражей:

- Как подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей "убийство" ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 10 дней до 20 декабря 2018 года, включительно. Если Мачиеву предъявят обвинение срок ареста продлят до 10 февраля 2019 года.

Напомним, погиб росгвардеец из подразделения СОБР у караоке Best в Махачкале. Перед смертью Рамазанов успел ранить Мачиева - его увезла скорая. Тот, кто произвел выстрелы в голову лейтенанту, успел скрыться на "Лексусе".

Подозреваемый в смертельном выстреле Якубов приходится родным братом чемпиону мира по боевому самбо Магомеду Якубову. Оба родом из проблемного для силовиков горного села Балахани, в котором частенько прячутся террористы среди лояльного к ним населения. Братьев уже задерживали за оборот оружия и пособничество, но благодаря "связям" наказания они всякий раз избегали.

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