В Махачкале росгвардейца мог застрелить брат чемпиона мира по самбо

В Махачкале после изучения пленки с камер наблюдения у караоке Best сузился круг подозреваемых в убийстве росгвардейца. Чемпиона мира по боевому самбо Магомеда Якубова там не было. В драке у входа засветился его брат Хаскил. Он выстрелил в лейтенанта из выхваченного у него же табельного оружия. Затем парень скрылся на своем "Лексусе". Сейчас его разыскивают.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в региональном Следственном комитете, пока Хаскила Якубова ищут в пределах Дагестана.

- Но, возможно, он уже успел покинуть республику, - заявили в ведомстве.

По Дагестану о братьях Якубовых ходит дурная слава. Родом они из Балахани. В проблемном для силовиков горном селе часто прячутся боевики, а жителей уличают в пособничестве. В 2015 году за это и незаконный оборот оружия задерживали и Магомеда с Хаскилом. Наказания им повезло избежать. С чистого листа братья зажили в Махачкале.

Кроме Хаскила под подозрением остается и чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев. Спортсмен также участвовал в потасовке у клуба. После операции из-за огнестрельного ранения ноги он остается в реанимационном отделении. Шахбан в сознании, но как отметили в силовых структурах Дагестана, пока его рано опрашивать.

Шахбан Мачиев

Напомним, в ночь на воскресение у караоке Махачкалы погиб лейтенант спецподразделения Росгвардии. Парню было 26 лет. Он попытался остановить драку с участием чемпиона мира по рукопашному бою. Предварительно сообщали, что роковой выстрел сделал именно он.

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