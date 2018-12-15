2018-12-17T11:54:14+03:00
Происшествия

Суд оправдал трёх участников перестрелки за контроль над рынком в Дагестане

Ещё семь человек признаны виновными в убийстве, покушении на убийство и других преступлениях
Андрей ЗОБОВ
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Троих участников перестрелки на рынке в Кизляре освободили в зале судаТроих участников перестрелки на рынке в Кизляре освободили в зале судаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Верховный суд Республики Дагестан оправдал трёх фигурантов дела о перестрелке за контроль над рынком в Кизляре. Ещё семеро подсудимых признаны виновными и получат уголовные сроки за убийство, покушение на убийство и другие преступления.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе Верховного суда Дагестана, коллегия присяжных полностью оправдала троих подозреваемых. Семерых оставшихя фигурантов обвиняют в ряде правонарушений. Это убийство, покушение на убийство двух и более лиц по предварительному сговору, приобретение и хранение оружия, кражи, хранение наркотиов и умышленное уничтожение чужого имущества.

Нападение на администрацию рынка было совершено 9 октября 2014 года. Группу работников рынка сильно обеспокоило назначение нового руководителя. По их мнению, пришедший на должность и.о. коммерческого директора Гусейнов мог поувольнять всех, чтобы захватить контроль. Но потерять места у «кормушки» преступники не хотели, поэтому решили закрыть вопрос, убив нового начальника.

Дальше подсудимые разработали детальный план: кто-то должен был стоять на улице, другие — подгонят машины, а самые смелые, вооружившись до зубов, пойдут в здание администрации разбираться с новым боссом. 9 октября преступная банда заняла свои позиции у здания администрации. Но всё пошло не по-плану.

Карты преступникам спутал начальник службы безопасности рынка. Когда нападавшие попытались ворваться в кабинет главы, он вытолкал их взашей, за что немедленно поплатился жизнью. Услышав выстрелы, остальные участники банды стали стрелять по своим «целям», которые, по их сведениям, были сторонниками нового босса. В результате ещё шесть человек получили огнестрельные ранения. В итоге бандиты сбежали на приготовленных машинах, так и не устранив своего «главного врага».

Кроме того, по сведениям следствия, трое фигурантов занимались на рынке рэкетом: в 2013 году украли товар из нескольких торговых точек, а один ларёк и вовсе сожгли. Другая группа из четырёх человек обвинялась в хранении крупной партии наркотического вещества, которое полицейские нашли во время обысков.

— В отношении остальных подсудимых, по которым вынесен обвинительный вердикт, судебное разбирательство продолжится. Им будут назначены соответствующие вердикту наказания, — сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда по Республике Дагестан Зарема Мамаева.

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