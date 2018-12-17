2018-12-17T21:51:39+03:00
Дом. Семья

В Ставрополе алкоголичка заставила маленького пса попрошайничать на морозе

Такса по кличке Альф мёрзнет, зарабатывая хозяйке на бутылку
Андрей ЗОБОВ
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Закутанная в потрёпанную телогрейку такса Альф растрогала жителей СтаврополяЗакутанная в потрёпанную телогрейку такса Альф растрогала жителей СтаврополяФото: Социальные сети
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В Ставрополе появился пёс-попрошайка. Такса по кличке Альф, волею судеб, стала единственным источником дохода пристрастившейся к алкоголю женщины. Закутанный по самый нос в поношенную телогрейку, пёс в любую погоду вместе с хозяйкой стоит на улицах города под плакатиком с жалостливой подписью.

— Меня зовут Альф. Я — символ 2018 года, года огненной собаки. Я, как самый красивый, умный и добрый, собираю деньги на корм для своих друзей из приюта. Нас много: 11 собак, 5 кошек и 4 щенка. Спасибо всем, кто захочет помочь! — Написано на плакате.

Вид закутанной в телогрейку таксы тронул даже самых чёрствых жителей — фотографии Альфа мгновенно облетели социальные сети, собирая тысячи лайков и комментариев. Многих интересовало, кто посадил маленького пёсика попрошайничать на морозе.

Самые внимательные отметили, что за Альфом приглядывает немолодая, некрасивая женщина и по внешним признакам предположили, что у неё могут быть проблемы с алкоголем. Другие говорили, что дама добра и сердобольна. Действительно подбирает животных на улице, держит у себя, кормит и любит.

Объявление, висящее рядом с псом-попрошайкой Фото: Социальные сети

Объявление, висящее рядом с псом-попрошайкойФото: Социальные сети

Правда, как обычно, оказалась совсем непростой. Владелица знаменитого ставропольского приюта «Лучший друг» Валентина Кот рассказала «Комсомольской правде на Северном Кавказе», что предположения внимательных очевидцев не ошибочны — хозяйка Альфа действительно использует его в своих целях.

— У нас есть волонтёр которая раньше была с ней знакома. У это женщины действительно есть некоторое количество животных, которых она держит у себя дома, в хуторе Нагорном. Уже несколько лет живёт тем, что каждый день приезжает в Ставрополь и побирается. Им на еду, себе на выпивку. Кормит собак максимально дёшево: крупа, куриные лапы и головы. Называет свой дом приютом «МЯУ ГАВ», но животных не отдаёт, ведь это её единственный источник дохода, — рассказала Валентина.

Повлиять на эту ситуацию зоозащитники никак не могут: законы не защищают животных от подобного рода эксплуатации. Впрочем, владелица приюта отметила, что животное на морозе, вероятнее всего, не страдает. Хозяйка искренне заботится о своём кормильце.

— Альф уже взрослый, ему около 9-10 лет. Всю жизнь он живёт с ней и искренне ей предан, как своей хозяйке. Другие животные, насколько я знаю, тоже её любят, а она действительно о них заботится. Это очень спорный, но далеко не худший случай. Животные почти совершенно беззащитны в нашем мире и куда страшнее, когда они попадают в руки жестоких или нездоровых людей, которые разводят их десятками в одной маленькой квартире. Просто так, безо всяких причин. Когда на скромных квадратных метрах ютятся по 50–70 животных — вот где настоящий ад, — резюмирует Валентина Кот.

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