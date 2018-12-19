Профессор РАН: «На Украине стесняются ставить памятники фашистам, а в Дагестане оккупантам — нет»

Власти Карабудахкентского района Дагестана попытались объяснить установку памятника подданным Османской империи, солдатам-интервентам, воевавшим против русских во время Первой мировой войны.

Возмутивший соцсети монумент был открыт 16 декабря и его снимки тут же распространились в социальных сетях. Россияне недоумевали, как на территории страны позволили установить обелиск воинам, сражавшимся по ту сторону баррикад. «Комсомольская правда» задала интересующие людей вопросы главе Карабудахкентского района Махмуду Амиралиеву.

Памятник османским воинам в Дагестане.

— Установка монутента была организована общественными организациями и не носит никакого политического характера. Памятник расположен рядом с кладбищем, на котором похоронено 69 погибших солдат Османской империи. Да и памятником назвать его сложно — камень просто поставили и всё, ничего особенного нет. Это как обелиск, дань уважения погибшим единоверцам нашим, братьям-мусульманам, — попытался объяснить резонансный инцидент глава района.

Махмуд Амиралиев об установке памятника врагам России 00:00 00:00

Его слова никак не вяжутся с кричашей надписью на мемориальной табличке. Здесь российские войска Лазаря Бичерахова называют «оккупационными» и почему-то «английскими». При этом состояли отряды генерал-майора из русских солдат, казаков и армян, и только финансирование частично приходило от британской короны.

Надпись на мемориальной табличке изменят. НаверноеФото: Социальные сети

— Надпись на монументе действительно неправильная, спорная. Но её, скорее всего, поменяют те, кто устанавливал обелиск. Поймите, когда они решили его построить, никаких вопросов не было. Речь не идёт, что это какие-то солдаты, оккупанты, такого вообще нет. Это не связывалось с Османской империей, какими-то британскими солдатами. Никто не пытался оскорбить чьи-то чувства: там нет пересмотрения истории или каких-то политических вопросов, — пытался оправдаться Махмуд Амиралиев.

К разочарованию администрации, в сети появились видео с церемонии открытия, на которой, к слову, присутствовал замглавы районного муниципалитета. И здесь, перед людьми, произносились совершенно другие речи, полностью соответствующие «неправильной» надписи.

— Дагестанцы обратились за помощью к туркам. Они пришли и эту помощь оказали. Как можно их не благодарить? Моя мечта исполнилась, мы несколько последних лет собирали средства на установку этого монумента. Благословения всем, кто ухаживал за могилами погибших братьев! — Торжественно обратился к собравшимся один из идейных вдохновителей установки памятника.

Хвалебная речь врагам России во время церемонии установки памятника.

Мнение историка

Евгений Викторович Анисимов, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, член президентского совета по науке и образованию.

Историк Евгений Анисимов о памятнике в Дагестане 00:00 00:00

— Первая мировая война на Кавказе известно с кем шла — врагом Родины была Османская империя. На этих фронтах русские и каваказцы вместе воевали против турок. Получается так, что памятник поставлен противнику. Я понимаю, когда обелиск ставится на захоронении вражеских солдат, это хоть как-то понятно. Но тут настоящий монумент с мемориальной доской. «Священной памяти...павшим смертью храбрых...в боях за освобождение» — эта надпись просто верх некорректности! Назвать солдат Османской империи, пусть даже павших смертью храбрых, освободителями — это неприемлемо!

По моему мнению, они — типичные оккупанты. Эта территория никогда не принадлежала Турции, и поэтому это крайне некорректно. Они попрали память наших солдат, потому что войска Лазаря Бичерахова подчинялись белому правительству, то есть это, в сущности, наши русские люди и представители других общин.

Это ужасный перегиб. Такой, что трудно себе представить. Понимаете, даже на Украине не решаются ставить памятники фашистам, которые «освободили» Украину от советской власти, а здесь...слов нет. Это просто нонсенс!

Евгений Викторович Анисимов, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, член президентского совета по науке и образованию. Фото: пресс-служба Европейского университета в Санкт-Петербурге

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

В Дагестане поставили памятник интервентам — врагам России

На мемориальной табличке турецких солдат назвали освободителями, а союзников большевиков — оккупантами (подробности, историческая справка).