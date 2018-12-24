В Пятигорске больше сотни семей получили ключи «под елочку»

Будет, где печь пироги и оставлять машину

- Мы так рады - под Новый год нам вручили ключи от собственной новенькой «двушки»! - Ирина обнимает сидящую на руках дочурку и счастливо улыбается. - Вы не представляете, это такой подарок - строительная компания не подвела! Сказали «сдадим дом в 4-м квартале» и, правда, сдали!

Молодая женщина, пришедшая на праздник сдачи дома на улице Первомай- ской, 132 в Пятигорске, успела рассказать, что с родителями жить хорошо, но отдельно - лучше. Тем более в таком доме, где стены из теплого кирпича, комнаты - раздельные, кухня - большая, а прихожая - вместительная.

- Пироги буду печь каждый день на такой-то кухне - 17 метров, это ж ого! - радуется Светлана Васильевна, она тоже нашла свой ключ «под елочкой». - А муж, наконец, перестанет нервничать, оставляя вечером машину, - огороженная парковка прямо рядом с домом.

Больше сотни семей одарил ключами Дед Мороз - строительная компания «Зольская ПМК-1». Воздушные шары, украшающие сданный дом, - не просто торжественный момент, а личный праздник. Жилой комплекс на Первомайской Этот 136-квартирный дом - первый из пяти объектов жилого комплекса на Первомайской. Ведется строительство второй и третьей очереди. Так что программа у ООО «Зольская ПМК-1» расписана на 4 года вперед - сдавать по одному дому. Жилой комплекс будет уютным и удобным для жильцов.

Недалеко - парк имени Кирова, где так приятно прогуляться всей семьей. Рядом - остановка общественного транспорта, до детского сада и школы - что называется, рукой подать. Во дворе все продумано: место для занятий спортом, яркие детские площадки, зеленые клумбы, огороженный паркинг, даже беседки для барбекю, чтобы отдыхать в теплый день. Все жилье комфорт-класса. В квартирах - высокие потолки 2,75 м, просторные светлые лоджии, качественные стеклопакеты, хорошие планировки.

- Наша компания использует современные технологии строительства, - рассказывает Татьяна Журавлева, заместитель генерального директора. - Но мы не намерены отказываться от того, что проверено временем: строим только из кирпича - это теплый и экологичный материал. Все наши дома сдаются с собственными котельными, что позволяет жильцам снизить стоимость отопления. Мы уже к сдаче дома включаем котельную, чтобы люди заходили в сухие прогретые помещения.

Все дома сдаются вовремя

Сегодня для долевого строительства не самое простое время: меняется законодательная база, возникают различные проблемы в связи с переходом от страхования ответственности застройщика к компенсационному фонду по защите прав дольщиков. Строительным компаниям приходится очень нелегко. Но для тех, кто привык к поступательному движению, трудности означают всего лишь поиск новых путей.

«Зольская ПМК-1» - одна из немногих строительных компаний, которая успешно двигается вперед, ни на минуту не прекращая вести работу на объектах. За 18 лет сдано 15 многоквартирных жилых домов, по сути, каждый год в Пятигорске компания дарит новоселье сотне семей. И ни разу не допустили просрочки, чаще наоборот, дома сдавали в эксплуатацию с опережением сроков, установленных в разрешениях на строительство.

Пожалуй, в это сложно поверить! Передвигание сроков сдачи дома давно уже стало негласной нормой у строителей, тем более в такие времена, когда собственную нерасторопность легко списать на объективные проблемы. Однако факт остается фактом: «Зольская ПМК-1» из года в год вовремя сдает построенные дома. Руководитель компании делает все, чтобы не срывать темпы строительства, при этом сохраняя высокое качество.

К дольщикам - со всем уважением

- Так приятно, когда обращаются новые клиенты со ссылкой на тех, кто уже живет в наших домах, - рассказывает Татьяна Васильевна. - Или родители приходят, чтобы купить квартиру детям. Люди на собственном опыте оценили качество и хотят своим близким сделать хороший подарок. Я думаю, все это благодаря политике нашего руководства: мы строим качественное комфортное жилье, при этом цены стараемся удерживать на среднерыночном уровне. И люди это ценят.

Строительная компания уважает своих дольщиков и строго соблюдает их права - работает в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…». Все заключенные договоры в обязательном порядке проходят государственную регистрацию, что исключает любые сомнения в чистоте сделки.

- Без ложной скромности хочу отметить: у нас нет судебных исков ни по качеству строительства, ни по срокам, - говорит заместитель гендиректора. - И с подрядчиками, субподрядчиками и поставщиками работаем мирно. Наши партнеры по бизнесу - самые надежные и проверенные. Общественное признание Принципиальность, которую проявляет компания, и ответственный подход к делу не один раз заслужили общественное признание.

В 2008 году администрация Кавминвод, Торгово-промышленная палата и журналисты провели опрос среди жителей Пятигорска, и компания была тогда признана лучшей в номинации «Строительство зданий и сооружений». В этом году в Пятигорске в 10-й раз прошла премия-конкурс «Человек года», где награждают неравнодушных граждан, делающих все ради процветания города.

В номинации «Промышленность, архитектура и строительство» был награжден руководитель «Зольская ПМК-1» Азамат Хазраталиевич Махотлов. Он - потомственный строитель, продолжатель дела своего отца. Кстати сказать, преемственность видна не только в профессиональной области.

Азамат Хазраталиевич Махотлов

О старшем Махотлове всегда отзывались, как о человеке, готовом прийти на помощь. Сын поступает так же. Сделать ремонт в квартире ветерана? Обязательно! Привести в порядок крышу над детским домом, постелить плитку в детском саду, провести реконструкцию Поста № 1 возле Вечного огня? Святое дело! Купить компьютер для класса, отправить сироту на всероссийский конкурс в Москву, собрать почти 500 новогодних подарков детям... Самим трудно, но кто же им тогда поможет?!

Для нынешнего руководителя строительной компании нет неважных дел, когда речь идет о земляках, нуждающихся в поддержке. О еще одном достижении строительной компании стало известно 16 декабря: в рамках проекта-премии «Успешные люди СКФО» ее назвали «Застройщиком года». Абсолютно заслуженно - так считают все, кто хоть раз имел дело с Махотловым и его командой.

За свою работу отвечают

А коллектив организации действительно можно назвать командой. Прорабы и мастера, крановщики и каменщики работают рядом по 30 - 40 лет. Никакой текучки, да и откуда ей взяться, если на предприятии трудятся целыми семьями: дед укладывал кирпич, потом его сын, а там, глядишь, и внуки подтянулись. Весь руководящий состав - с высшим строительным образованием, включая прорабов.

Основные сотрудники внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства - это с прошлого года такой порядок в стране, чтобы было ясно - обладают ли сотрудники компании достаточным образованием и опытом, чтобы строить качественно. В ООО «Зольская ПМК-1» с этим проблем нет: все профессионалы, все на своем месте, за свою работу - отвечают.