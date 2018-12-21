2018-12-21T15:42:17+03:00
Политика

В Чечне отреагировали на доклад ОБСЕ о пытках геев: «Нам хотят испортить Новый год»

Джамбулат Умаров рассказал «КП», что за необоснованными обвинениями могут последовать санкции
Андрей ЗОБОВ
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Джамбулат Умаров сообщил, что Чечня готова принять наблюдаетелей из ОБСЕДжамбулат Умаров сообщил, что Чечня готова принять наблюдаетелей из ОБСЕФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал скандальное заявление ОБСЕ о нарушении прав человека и бессудных казнях геев на территории Чечни. По мнению министра, это новый виток информационной войны, который также может послужить поводом для введения новых санкций против России.

Заявления Вольфганга Бенедека совершенно не соответствуют действительности, это просто абсурдно. В докладе не приводится ровным счётом никаких внятных доказательств — только ссылки на публикации сомнительных, прозападных СМИ и заявления отдельных заинтересованных людей. Тем более давно известно, что на территории Чеченской Республики нет тех самых членов ЛГБТ-сообщества, о пытках которых заявляют в Европе. Если геев нет — как может идти речь об их бессудных казнях? — Недоумевает Джамбулат Умаров.

Кроме того, министр отметил, что Чечня открыта для проверок делегации ОБСЕ, если её визит будет согласован на самом высоком уровне — с Министерством иностранных дел России.

— У нас есть орган высшей государственной власти, который отвечает за международные отношения. Если бы эти обвинения не были пустыми — ОБСЕ согласовала бы визит к нам, в Чеченскую Республику. Здесь всё прозрачно, мы готовы ответить на все вопросы и показать, что в нашей республики строго исполняются все права человека, прописанные в Конституции Российской Федерации. Однако пока этого не происходит, пока они не готовы работать в нашем правовом поле, а лишь сгущают краски и публикуют откровенно провокационные доклады — мы не будем сотрудничать с господином Бенедеком, — отрезал Джамбулат Умаров.

В данный момент такие провокационные материалы руководство Чечни считает новым этапом информационной войны. Европейские политические силы стараются опорочить обрез отдельных регионов и России в целом.

— Они хотят опорочить нас, испортить нам Новый год! Но это не просто голословные обвинения, это новый этап информационной войны. Главной целью является создание отрицательного, вызывающего отвращение у нормальных граждан других стран образа Чечни и России. После встречи Лаврова с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, на которой были заключены соглашения об активизации контактов между ЕС и Россией нужно вновь дискредитировать нас. Исключить всякую возможность дипломатического компромисса. Не исключаю, что это может быть подготовкой очередного обвинения в сторону России, которое обложат новыми санкциями, — резюмировал политическую подоплёку обвинений ОБСЕ Джамбулат Умаров.

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