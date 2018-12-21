В Чечне отреагировали на доклад ОБСЕ о пытках геев: «Нам хотят испортить Новый год»

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал скандальное заявление ОБСЕ о нарушении прав человека и бессудных казнях геев на территории Чечни. По мнению министра, это новый виток информационной войны, который также может послужить поводом для введения новых санкций против России.

— Заявления Вольфганга Бенедека совершенно не соответствуют действительности, это просто абсурдно. В докладе не приводится ровным счётом никаких внятных доказательств — только ссылки на публикации сомнительных, прозападных СМИ и заявления отдельных заинтересованных людей. Тем более давно известно, что на территории Чеченской Республики нет тех самых членов ЛГБТ-сообщества, о пытках которых заявляют в Европе. Если геев нет — как может идти речь об их бессудных казнях? — Недоумевает Джамбулат Умаров.

Кроме того, министр отметил, что Чечня открыта для проверок делегации ОБСЕ, если её визит будет согласован на самом высоком уровне — с Министерством иностранных дел России.

— У нас есть орган высшей государственной власти, который отвечает за международные отношения. Если бы эти обвинения не были пустыми — ОБСЕ согласовала бы визит к нам, в Чеченскую Республику. Здесь всё прозрачно, мы готовы ответить на все вопросы и показать, что в нашей республики строго исполняются все права человека, прописанные в Конституции Российской Федерации. Однако пока этого не происходит, пока они не готовы работать в нашем правовом поле, а лишь сгущают краски и публикуют откровенно провокационные доклады — мы не будем сотрудничать с господином Бенедеком, — отрезал Джамбулат Умаров.

В данный момент такие провокационные материалы руководство Чечни считает новым этапом информационной войны. Европейские политические силы стараются опорочить обрез отдельных регионов и России в целом.

— Они хотят опорочить нас, испортить нам Новый год! Но это не просто голословные обвинения, это новый этап информационной войны. Главной целью является создание отрицательного, вызывающего отвращение у нормальных граждан других стран образа Чечни и России. После встречи Лаврова с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, на которой были заключены соглашения об активизации контактов между ЕС и Россией нужно вновь дискредитировать нас. Исключить всякую возможность дипломатического компромисса. Не исключаю, что это может быть подготовкой очередного обвинения в сторону России, которое обложат новыми санкциями, — резюмировал политическую подоплёку обвинений ОБСЕ Джамбулат Умаров.

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