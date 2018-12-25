2018-12-25T17:59:02+03:00
Происшествия

Неизвестные хулиганы с битой и травматом избили 7 посетителей кальянной в Ставрополе

Подозреваемых найти пока не удалось
Алена БЕЛЯЕВА
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В кафе пострадали 7 человекВ кафе пострадали 7 человекФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Ночью 24 декабря в одном из городских кафе Ставрополя неизвестные мужчины избили посетителей. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, инцидент произошел в кальянной на улице Тухачевского.

Неизвестные злоумышленники, которые, предположительно, были вооружены травматическим пистолетом и деревянной битой, напали на отдыхающих в заведении людей. После разгрома кафе они поспешно скрылись до приезда полиции.

В результате избиения различные травмы получили семь человек, среди которых был 16-летний подросток. Всем им оказана необходимая медицинская помощь. Жизни пострадавших ничего не угрожает. Что делал в кальянной несовершеннолетний школьник не уточняется.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском нападавших. На данный момент их личности неизвестны. По факту избиения клиентов кальянной возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Напомним, в тот же день перестрелка произошла и в одном из шубных цехов в Георгиевске. В результате инцидента ранения получили два человека. Полицейские уже задержали подозреваемых.

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