Хабиба Нурмагомедова приняли за боевика и задержали в аэропорту

Неприятная история произошла с известным дагестанским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, который вместе с другом пытался вылететь из столичного аэропорта в Турцию. Сотрудники пограничной службы не узнали самого популярного бойца уходящего года, который принес славу России, одолев Конора Макгрегора, и задержали его.

Оказалось, что силовики заподозрили кавказцев в желании примкнуть к террористической организации ИГИЛ* (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пограничники решили, что именно ради этого дагестанцы и купили билеты в Турцию, через которую проще попасть в Сирию, передает Eurosport.

Ситуация разрешилась только после того, как в комнату с задержанными прибыли оперативники. Они сразу признали в Хабибе Нурмагомедове чемпиона UFC в легком весе и отмели все подозрения в его причастности к терроризму.

Силовики попросили разрешения сфотографироваться со спортсменом, а потом ускорили для него прохождение пограничного контроля. Впрочем, Нурмагомедов согласился сделать всего два снимка и направился в самолет в крайне недовольном настроении.

Напомним, это не первая поезда Хабиба в Турцию. В октябре уходящего года он уже летал в страну по личному приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы принять участие в открытии самого большого аэропорта в стране. В прошлый раз проблем с прохождением таможни у него не было.

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