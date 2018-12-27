Путин исполнил мечту онкобольного мальчика, который хотел пожать руку президенту

Владимир Путин исполнил заветную мечту десятилетнего ставропольца Коли Кузнецова. Больной лейкозом мальчик мечтал пожать руку президента, которого по-настоящему уважает. Это растрогало главу государства и перед Новым годом заветное желание ребёнка исполнилось.

Мальчик оказался лицом к лицу с Владимиром Путиным. Облысевшая после нескольких курсов химиотерапии голова была скрыта за камуфляжной банданой, Коля держался молодцом, несмотря на тяжелейшую болезнь.

Во время беседы президента и ребёнка оказалось, что они оба занимались самбо в детстве. Но после того, как Коле поставили страшный диагноз, спорт пришлось оставить в стороне. Владимир Путин пожелал мальчику скорейшего выздоровления. А в качестве мотивации — подписал кимоно, в которых занимался юный ставрополец. Вдохновлённый ребёнок пообещал сделать всё, чтобы справиться с лейкозом и вернуться к тренировкам.

Перед встречей для Коли провели специальную экскурсию по Большому Кремлёвскому дворцу. Он прошёл по знаменитым залам, постоял за той самой трибуной, где президент даёт клятву во время инагурации.

Путин подписал Коле кимоно, в надежде, что мальчик выздоровеет и вернётся к занятиям самбо. Фото: пресс-служба президента РФ

Когда президент узнал, что ставрополец впервые прилетел в Москву — отдал распоряжение провести для Коли экскурсию по историческим местам города. Также в планах посещения царской усадьбы в Измайлово и музея оружия.

Напомним, что о мечте Коли Кузнецова президент узнал случайно, во время посещения форума добровольцев России 5 декабря. Осматривая стенды благотворительных проектов, Владимир Путин заинтересовался акцией «Мечтай со мной». Каждый желающий мог взять конверт и попробовать исполнить желание тяжелобольного ребёнка.

В одном из пяти оставшихся на стенде конвертов было письмо Коли. Путина изумило желание пожать ему руку, он отметил, что это «очень трогательная вещь, неожиданная для меня». Но доставить больного ребёнка в Москву было крайне сложно, поэтому сначала президент просто пообещал «поговорить с врачами».

Мечты детей из четырёх других конвертов президент уже исполнил. Владимир Владимирович организовал экскурсию на киностудию «Мосфильм» для «мечтавшей увидеть мир кино изнутри» Вероники. Артем увидел Санкт-Петербург с высоты птичьего полета во время подаренной экскурсии на вертолёте. Семнадцатилетняя Регина взяла интервью у президента, а Арслан смог полетать на лайнере главы государства и даже снял об этом короткий видеосюжет.

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