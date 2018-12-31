В Ставрополе приставания к официанткам довели до разборок с битами, стрельбой и семью пострадавшими

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю продолжает расследование резонансной драки в кальянной регионального центра. Предполагается, что причиной потасовки стало благородство.

Как рассказал «КП - Северный Кавказ» источник в правоохранительных структурах, сейчас рассматривается версия, что конфликт между двумя компаниями произошёл за несколько часов до драки в кальянной.

Поздно вечером 23 декабря мужчины вместе сидели в ресторане на улице Тухачевского. Ребята из первой компании изрядно выпили и им захотелось приключений — пьяные стали приставать к милым официанткам. Отшить нахалов не получилось, тогда в дело и вступили молодые люди из второй компании. Они заступились за дам, разговор на повышенных тонах перерос в драку на улице. Но группа истинных джентльменов была в меньшинстве, и, как следствие, потепрела фиаско. Одного «рыцаря» избили до реанимации. А нетрезвые обидчики отправились пировать дальше — в кальянную.

Однако просто так забыть поражение, искалеченного друга и поруганную честь джентльмены не смогли. Проследив, куда отправились нахалы, они собрали друзей и вернулись. Но не с мечами и копьями, а с бейсбольной битой и травматом. Компания обидчиков тщетно пыталась отбиться — семь человек, среди которых оказался и 16-летний подросток, попали в больницу с различными повреждениями.

Достоинство своё благородные рыцари защитили, но нарвались на уголовную статью «Хулиганство». Расследование продолжается.

Мужчина заступился за официанток в ресторане и был жестоко избит.

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