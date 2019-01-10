В КБР полиция проверяет видео с охотниками, убившими пса ради забавы

В Кабардино-Балкарии широкий общественный резонанс вызвало видео, на кадрах которого охотники расстреливают беззащитного пса посреди дня на сельской улице. По утверждениям местных жителей — на кадрах бродячий пёс, а вот охотники клянутся, что убили волка, забежавшего в деревню. В инциденте разбирается полиция.

— Информация об инциденте в селении Аргудан, видеокадры и общественный резонанс послужили поводом для разбирательства. В день размещения публикации назначена и до сих пор ведётся проверка всех фактов. Нужно установить, действительно ли погибшее животное — собака, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД республики.

Правоохранители успели найти и горе-охотника, который решил на новогодних праздниках пострелять в населённом пункте. Пока ему предъявлены только обвинения в нарушении административных норм — мужчина расчехлил оружие в общественном месте. За это убийце грозит лишь небольшой штраф. Но если окажется, что убитое животное — собака, то, учитывая недавно принятый закон о защите животных, стрелку грозит до 5 лет колонии.

Охотники ради забавы расстреляли собаку в Северной Осетии. .Осторожно, шокирующие кадры!

Напомним, что видеозапись «зимней забавы» охотников в КБР появилась в сети 6 января. Кадры глубоко возмутили подавляющее большинство зрителей — охотники загнали и убили животное, очень похожее на собаку, которое, сначала, спокойно и доверчиво смотрело в камеру. Пользователи социальных сетей были в ярости, наперебой доказывая, что дикий волк никогда не стал бы вести себя подобным образом и вряд ли вообще подошёл бы к селению.

В МВД пообещали подробно осветить ситуацию и уверили, что если жертвой действительно стала собака, то нарушители будут наказаны по всей строгости закона.

Напомним, что зоозащитники КБР не раз отмечали, что до принятия закона убийцам бродячих собак часто удавалось выйти сухими из воды и заплатить лишь крошечный штраф за расчехление оружия.

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