Убитые в Дагестане боевики готовили теракт в храме

Опознаны тела трёх боевиков, убитых во время нападения на пост ДПС в Дагестане. По сведениям Национального антитеррористического комитета, они занимались вербовкой молодёжи, в том числе несовершеннолетних, в ряды ИГИЛ и планировали теракт в храме.

— Опознаны тела устранённых вчера бандитов. Известно, что помимо нападения на пост дорожно-патрульной службы, они оказывали всяческое пособничество членам международной террористической организации ИГИЛ. В частности, они причастны к вербовке молодёжи и пособничеству бандгруппе, действовавшей на территории Каспийска и уничтоженной в 2017 году, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе НАК.

Также правоохранителям удалось раскрыть планы боевиков. После нападения на полицейских они планировали теракт «на одном из объектов религиозного культа». Иначе говоря — на храм.

Вся эта информация стала известна благодаря задержанию пособника террористов. Он признался в содеянном и раскрыл планы боевиков.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий органами безопасности также задержан уроженец Каспийска, привлекавшийся ранее к уголовной ответственности за оказание пособнической помощи бандитам и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, боевики атаковали пост ДПС в пятницу вечером. Они подъехали к месту на машине и обстреляли правоохранителей. Попытка скрыться успехом не увенчалась — их настигли и нейтрализовали в перестрелке. Никто из полицейских и гражданских не пострадал.

*ИГИЛ — запрещённая на территории РФ террористическая организация

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