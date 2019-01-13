2019-01-13T19:33:35+03:00
Происшествия

В Дагестане после лечения в частной клинике погиб ребенок

Врачи проглядели страшную инфекцию
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: архив-"КП"Фото: архив-"КП"
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В Дагестане из-за ошибки врачей умер 13-летний мальчик. Родители привезли ребенка с высокой температурой и слабостью в теле в частную клинику Махачкалы "Панацея". Врачи маленького пациента обследовали. И вместо менингококковой инфекции поставили геморрагический васкулит. Причем вариант с инфекционным заболеванием они вообще смело исключили.

Пока школьника лечили не от того, болезнь прогрессировала. Ошибка всплыла, когда мальчика уже парализовало. Родители срочно отвезли сына в Детскую республиканскую клиническую больницу, а оттуда на реанимобиле его экстренно доставили в Республиканский центр инфекционных болезней в Махачкале. В итоге из-за упущенного времени медики просто не успели оказать помощь, чтобы спасти пациента.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского Минздрава, по факту гибели ребенка началась проверка.

- На данный момент проводится вакцинация и антибиотикопрофилактика всех контактных лиц с ребенком, в том числе и в школе, где учился мальчик, - добавили в ведомстве.

СПРАВКА-"КП"

Геморрагический васкулит - это заболевание сосудистой системы, от которого воспаляются стенки микрососудов тела и образуются микротромбы. Из-за этой болезни поражаются сосуды кожи и внутренних органов.

Менингококковая же инфекция является острым инфекционным заболевани и протекает с разной клиникой - гнойным менингитом, менингоэнцефалитом и менингококцемии с поражением различных органов и систем.

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