2019-01-13T20:21:16+03:00
Общество

Мэр Дербента подарил квартиру мальчику, который метет улицы в помощь маме-дворнику

Элитная многоэтажка расположилась недалеко от прежнего дома семьи Гашимовых [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Мальчик-дворник из Дербента въехал с мамой в подаренную главой города квартиру. Амиру 9 лет, и его знают все в округе - особенно таксисты. Поздним вечером и засветло паренек уже несколько лет метет улицы в помощь матери Наиде.

Месяц назад молва о трудолюбивом и заботливом сыне дошла до недавно назначенного мэра Дербента. Хизри Абакаров тогда пообещал, что вознаградит ребенка и за свои деньги купит Гашимовым жилье, а Амира устроит к себе помощником. Оба обещания глава Дербента исполнил.

Квартиру купил глава города Хизри Абакаров за свои деньги

Квартиру купил глава города Хизри Абакаров за свои деньги

Квартира, кстати, занимает 58 квадратов и находится в элитном доме. Из ее окон открывается красивейший вид на крепость Нарын-кала и старинный город. Школа мальчика как и прежнее жилье расположились неподалеку. Оказалось, что 30 лет Наида вместе с детьми - у Амира четверо братьев и сестер - ютилась в съемном старом доме и с трудом сводила концы с концами.

- Я никогда раньше и мечтать не могла о том, что у нас будет своя собственная квартира, - признается женщина. - Моя мечта исполнилась.

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