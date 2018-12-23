2018-12-23T17:45:48+03:00
Общество

Мэр Дербента взял помощником 9-летнего дворника

Его мама воспитывает пятерых детей
Евгения СОКОРЕВА
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Амир с мамой в администрации Дербента. Фото: соцсетиАмир с мамой в администрации Дербента. Фото: соцсети
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Недавно назначенный глава дагестанского Дербента взял помощником 9-летнего мальчика, чье фото местные неоднократно выкладывали в сеть как пример идеального сына.

Поздним вечером и ранним утром Амира Гашимова видят подметающим улицы города. Школьник трудится в помощь маме ради братьев и сестер.

- Мне рассказали историю об одном мальчике, который уже несколько лет помогает своей маме-дворнику подметать улицы. Это тяжелый труд даже для взрослого, а ребенок сам вызвался на него, - рассказывает мэр Дербента Хизри Абакаров.

Вместе с Амиром в семье пятеро детей. Всех пообещали свозить на стадион "Анжи-Арена" и покатать на аттракционах.

Форму общественного помощника мальчику хотят выдать в ближайшее время.

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