Мэр Дербента взял помощником 9-летнего дворника
Недавно назначенный глава дагестанского Дербента взял помощником 9-летнего мальчика, чье фото местные неоднократно выкладывали в сеть как пример идеального сына.
Поздним вечером и ранним утром Амира Гашимова видят подметающим улицы города. Школьник трудится в помощь маме ради братьев и сестер.
- Мне рассказали историю об одном мальчике, который уже несколько лет помогает своей маме-дворнику подметать улицы. Это тяжелый труд даже для взрослого, а ребенок сам вызвался на него, - рассказывает мэр Дербента Хизри Абакаров.
Вместе с Амиром в семье пятеро детей. Всех пообещали свозить на стадион "Анжи-Арена" и покатать на аттракционах.
Форму общественного помощника мальчику хотят выдать в ближайшее время.