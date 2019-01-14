В Чечне опровергли информацию о задержаниях и убийствах геев

На официальном портале российской ЛГБТ-сети появилась информация о новой волне задержаний мужчин и женщин нетрадиционной ориентации в Чечне. По их информации, сотрудники правоохранительных органов незаконно закрыли в тюрьмах около 40 человек, а двое из них скончались после продолжительных пыток.

По информации сообщества, все гомосексуалисты сейчас находятся в заключении в Аргуне. Полицейские забрали у них документы и обещают подвести под фальсифицированные уголовные дела, заставляя подписывать пустые бланки.

В Чечне уже прокомментировали эту информацию. В разговоре с "Комсомольской правдой на Северном Кавказе" министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что все эти сообщения являются пустыми слухами.

- Я могу назвать эти слова не иначе, как очень глубокой и содержательной фантазией представителей ЛГБТ-сообщества. Она достойна того, чтобы написать целый роман о страстных приключениях геев, которые почему-то предпочитают быть притесненными в Чечне. Неужели нет других точек на земном шаре? К примеру, в Юго-Восточной Азии или в ряде латиноамериканских стран, где подобные сексуальные девиации возбраняются. Но почему-то именно наша республика стала романтическим объектом творческого мышления вот этих "радужных" людей. Учитывая, что у них изначально больное воображение, для меня нет ничего удивительного, что они могут писать подобную чушь, - рассказал Умаров.

Министр также предположил, что Чеченская Республика стала объектом выдуманных историй для представителей ЛГБТ-сообщества, потому, что находится в их черном списке регионов-гомофобов.

- Если раньше подобные истории можно было более-менее серьезно комментировать, как некий осмысленный бред, то теперь я смотрю на это все с изрядной долей юмора. Понятно, почему мы оказались под прицелом: на Кавказе и конкретно в Чечне пока еще не проходят гей-парады. А им хочется масштаба, пройтись с шествием там, где их не воспринимают вообще и не ждут с распростертыми объятиями. У нас никогда не будет к гомосексуализму отношения, как к нормальному явлению. Они делают все, чтобы вбить в сознание масс догму, будто гетеросексуализм уже устарел, а геям открыты все дороги. Из-за этого в будущем мы можем столкнуться с вырождением человечества, когда усыновленные однополыми парами дети, не смогут построить нормальную семью, видя перед собой пример родителей, где оба "мужчины", - отметил чеченский политик.