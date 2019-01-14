2019-01-14T16:02:21+03:00
Общество

В Чечне опровергли информацию о задержаниях и убийствах геев

Джамбулат Умаров назвал подобные слухи фантазией представителей ЛГБТ-сообщества
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Представители ЛГБТ-сообщества рассказали о волне задержаний в ЧечнеПредставители ЛГБТ-сообщества рассказали о волне задержаний в ЧечнеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

На официальном портале российской ЛГБТ-сети появилась информация о новой волне задержаний мужчин и женщин нетрадиционной ориентации в Чечне. По их информации, сотрудники правоохранительных органов незаконно закрыли в тюрьмах около 40 человек, а двое из них скончались после продолжительных пыток.

По информации сообщества, все гомосексуалисты сейчас находятся в заключении в Аргуне. Полицейские забрали у них документы и обещают подвести под фальсифицированные уголовные дела, заставляя подписывать пустые бланки.

В Чечне уже прокомментировали эту информацию. В разговоре с "Комсомольской правдой на Северном Кавказе" министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что все эти сообщения являются пустыми слухами.

- Я могу назвать эти слова не иначе, как очень глубокой и содержательной фантазией представителей ЛГБТ-сообщества. Она достойна того, чтобы написать целый роман о страстных приключениях геев, которые почему-то предпочитают быть притесненными в Чечне. Неужели нет других точек на земном шаре? К примеру, в Юго-Восточной Азии или в ряде латиноамериканских стран, где подобные сексуальные девиации возбраняются. Но почему-то именно наша республика стала романтическим объектом творческого мышления вот этих "радужных" людей. Учитывая, что у них изначально больное воображение, для меня нет ничего удивительного, что они могут писать подобную чушь, - рассказал Умаров.

Министр также предположил, что Чеченская Республика стала объектом выдуманных историй для представителей ЛГБТ-сообщества, потому, что находится в их черном списке регионов-гомофобов.

- Если раньше подобные истории можно было более-менее серьезно комментировать, как некий осмысленный бред, то теперь я смотрю на это все с изрядной долей юмора. Понятно, почему мы оказались под прицелом: на Кавказе и конкретно в Чечне пока еще не проходят гей-парады. А им хочется масштаба, пройтись с шествием там, где их не воспринимают вообще и не ждут с распростертыми объятиями. У нас никогда не будет к гомосексуализму отношения, как к нормальному явлению. Они делают все, чтобы вбить в сознание масс догму, будто гетеросексуализм уже устарел, а геям открыты все дороги. Из-за этого в будущем мы можем столкнуться с вырождением человечества, когда усыновленные однополыми парами дети, не смогут построить нормальную семью, видя перед собой пример родителей, где оба "мужчины", - отметил чеченский политик.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Госдуме предложили отказаться от газа в жилых домах после трагедий в Шахтах и Магнитогорске
Зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов рассказал, почему стоит постепенно отказываться от использования газа в жилых домах и как эта программа будет действовать
Новости 24
В Ессентуках отметят день снега
Губернатор Ставрополья: 187 млн рублей курортного сбора тратят на благоустройство КМВ
В Чечне вновь слушается скандальное дело местного правозащитника
В 2019 году на ставропольские дороги потратят 9 млрд рублей
Ставрополье в прошедшем году привлекло инвестиций на 150 млрд рублей
В крещенскую ночь в Ессентуках зажгут большой костер
После пожара на нефтезаводе на Ставрополье возбуждено уголовное дело
Легендарная группа «Король и шут» отметит 30-летний юбилей в Ессентуках
На Ставрополье местного жителя судят за смерть по неосторожности
На Ставрополье поймали вымогателя, угрожавшего расправой мужчине и его семье
Ставропольские следователи проверяют смерть учительницы, к которой не приехала "Скорая"
В Ставрополе произошел крупный пожар в многоэтажке
В ДТП в Невинномысске погибла женщина-водитель
Тройное ДТП с троллейбусом вызвало сильную пробку в Ставрополе
Экстренное сообщение МЧС: в Дагестане и Кабардино-Балкарии может сойти лавина