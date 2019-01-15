2019-01-15T13:39:58+03:00
Происшествия

В Ставрополе овчарка не подпустила полицейских к мертвому хозяину

Собаку пришлось уводить спасателям
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Десятки ставропольцев готовы взять собаку, если родственники скончавшегося владельца не захотят о ней заботитьсяДесятки ставропольцев готовы взять собаку, если родственники скончавшегося владельца не захотят о ней заботитьсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В одном из ставропольских дворов по улице Розы Люксембург собака целый день не подпускала полицейских к скончавшемуся хозяину.

12 января соседи заметили в снегу тело мужчины. Он неподвижно лежал у себя во дворе неподалеку от дома. Рядом сидела немецкая овчарка. Приехавшие по вызову полицейские поехали на обследование места. За забором сотрудников встретил четвероногий охранник с очень недружелюбным настроем. Овчарка бегала около тела хозяина без цепи, давая понять, что никого не пустит.

Пара попыток угомонить пса провалились. Полицейским пришлось позвать на помощь спасателей с кинологом, которые выбили замок с калитки и увели пса.

- Кинолог успокоил животное и увел в сторону. В итоге никто не пострадал, - рассказали в ПАСС СК.

В доме на тот момент никого не оказалось. Как установили полицейские, умер 60-летний мужчина. Был ли это сердечный приступ - разбираются специалисты.

А преданного пса, со слов спасателей, наверняка, уже забрали родственники скончавшегося хозяина.

Впрочем, новость о случившемся разлетелась по городу, и забрать питомца готовы десятки человек. Без дома собака не останется.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В крещенскую ночь в Ессентуках зажгут большой костер
Дагестанский таможенник попал под суд за контрабанду люксовых авто на 120 миллионов
Ставрополец в изоляторе попытался избить себя, а ударил полицейских
На ессентукском озере в разгаре работы по санитарной обрезке и омоложению деревьев
Ставрополец убил любовницу за измену в Новый год
Глава Ставрополья уволил вице-премьера, который скрыл доходы в декларации
В Дагестане вандалы устроили погром в парке ветеранов Великой Отечественной
В Невинномысске пьяный водитель устроил тройное ДТП
Следком Дагестана проверяет информацию о смерти ребёнка из-за ошибки врачей
Курорты КЧР посетило в новогодние праздники 120 тысяч человек
В Ессентуках отметят день снега
Губернатор Ставрополья: 187 млн рублей курортного сбора тратят на благоустройство КМВ
В Чечне вновь слушается скандальное дело местного правозащитника
В 2019 году на ставропольские дороги потратят 9 млрд рублей
Ставрополье в прошедшем году привлекло инвестиций на 150 млрд рублей
В крещенскую ночь в Ессентуках зажгут большой костер
После пожара на нефтезаводе на Ставрополье возбуждено уголовное дело
Легендарная группа «Король и шут» отметит 30-летний юбилей в Ессентуках
На Ставрополье местного жителя судят за смерть по неосторожности
На Ставрополье поймали вымогателя, угрожавшего расправой мужчине и его семье
Ставропольские следователи проверяют смерть учительницы, к которой не приехала "Скорая"
В Ставрополе произошел крупный пожар в многоэтажке
В ДТП в Невинномысске погибла женщина-водитель
Тройное ДТП с троллейбусом вызвало сильную пробку в Ставрополе
Экстренное сообщение МЧС: в Дагестане и Кабардино-Балкарии может сойти лавина