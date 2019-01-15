В Ставрополе овчарка не подпустила полицейских к мертвому хозяину

В одном из ставропольских дворов по улице Розы Люксембург собака целый день не подпускала полицейских к скончавшемуся хозяину.

12 января соседи заметили в снегу тело мужчины. Он неподвижно лежал у себя во дворе неподалеку от дома. Рядом сидела немецкая овчарка. Приехавшие по вызову полицейские поехали на обследование места. За забором сотрудников встретил четвероногий охранник с очень недружелюбным настроем. Овчарка бегала около тела хозяина без цепи, давая понять, что никого не пустит.

Пара попыток угомонить пса провалились. Полицейским пришлось позвать на помощь спасателей с кинологом, которые выбили замок с калитки и увели пса.

- Кинолог успокоил животное и увел в сторону. В итоге никто не пострадал, - рассказали в ПАСС СК.

В доме на тот момент никого не оказалось. Как установили полицейские, умер 60-летний мужчина. Был ли это сердечный приступ - разбираются специалисты.

А преданного пса, со слов спасателей, наверняка, уже забрали родственники скончавшегося хозяина.

Впрочем, новость о случившемся разлетелась по городу, и забрать питомца готовы десятки человек. Без дома собака не останется.