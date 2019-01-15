Безногий пес из Нальчика нашел семью в Финляндии

Волонтеры из Нальчика рассказали о чудесной истории жизни пса по имени Малыш. В январе 2016 года его сбила машина. Тогда щенок получил серьезные травмы, его даже хотели усыпить, но работники приюта собрали деньги на дорогостоящую операцию. Ветеринары не смогли спасти задние лапы пса и в итоге он остался инвалидом.

В родной Кабардино-Балкарии никто не захотел брать больное животное домой и оно оставалось одним из постояльцев приюта. Однако нашлись люди, которые смогли полюбить и пса без лап.

Пес потерял задние лапы. Фото: www.instagram.com/4_lapi_nalchik

- Сейчас Малыш живет в Финляндии. Его забрала молодая семейная пара, которая очень любит пса. У них уже была собака и теперь они дружат. На самом деле, мы отправили в Европу уже около двадцати животных. Дело в том, что там спокойно относятся к питомцам инвалидам и контроль государства над владельцами питомцев очень серьезный. Поэтому мы за них можем не волноваться, - рассказала "Комсомольской правде на Северном Кавказе" волонтер Юлия Долгополая.

Показали работники приюта и новые фотографии Малыша. Этот некогда худой полукровка немецкой овчарки теперь превратился в упитанного и довольного жизнью пса. Передвигается он с помощью специальной коляски, которая позволяет ему оставаться активным и игривым питомцем.

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