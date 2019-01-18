2019-01-18T12:19:10+03:00
Общество

"Газпром" оспорит списание долгов на 9 млрд рублей с жителей Чечни

Компания не согласна с решением суда
Алена БЕЛЯЕВА
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"Газпром" не согласен с решением суда о списании долгов"Газпром" не согласен с решением суда о списании долговФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Не успели жители Чечни обрадоваться списанию 9 миллиардов рублей долгов, как представители "Газпром межрегионгаз Грозный" заявили, что не считают задолженность безнадежной и полны решимости продолжать взыскание.

По информации местной "дочки" "Газпрома", поставщик газа не смог предоставить суду документацию, которая бы подтвердила безнадежность многомиллионной задолженности. Поэтому компания планирует в ближайшее время обжаловать решение суда.

Напомним, 16 января нынешнего года районный суд Грозного списал долги местных жителей за газ, обосновав это высоким риском массовых протестов

Как сообщает прокуратура республики, компания своевременно не составила документацию, которая необходима для списания дебиторской задолженности населения, оказавшейся безнадежной из-за истечения всех сроков, подходящих для подачи иска.

В надзорном ведомстве также отметили, что требования "Газпром межрегионгаза" по массовой выплате долго создавали социальную напряженность и могли вылиться в протесты, которые захлестнут всю республику.

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