За стеклом: суды, долги, скандалы вокруг империи Яшкунова

Печальная история

Как сообщил в декабре прошлого года «Московский монитор», возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего генерального директора «ЮгРосПродукта» Сергея Гуляева, речь идет о незаконном получении кредита.

Возможно, прогнозирует «Московский монитор», расследование дела, за которое взялись специалисты, наконец, приведет к развязке долгой и запутанной истории, в центре которой фигура, весьма известная в крае, - основатель холдинга «ЮгРосПродукт» Алексей Яшкунов. Сегодня с именем компании и людей, к ней причастных, прочно связаны такие неприятные вещи, как долги и судебные тяжбы.

Печально, что все это происходит с производством, которое реально нужно всем, - рабочим, отрасли, региону, стране.

«Газовое дело»

Можно сказать, что кульминацией проблем на стекольных заводах стал 2015 год и «газовое дело». ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» потребовал от «ЮгРосПродукта» немедленной выплаты накопившихся многомиллионных долгов под угрозой остановки подачи газа на заводы.

Речь шла о грандиозной сумме в 726 миллионов рублей. Но Алексей Яшкунов стоял на своем - по мнению руководства «ЮгРосПродукта», сумма долга была значительно меньше - всего-то на полмиллиарда рублей. Причину расхождения назвали газовики. «Перед Новоалександровским и Красногвардейским заводами на газопроводах установлены расходомеры, но «ЮгРосПродукт» занижает их показатели примерно на треть. То есть, фактически, голубое топливо просто расхищается» - сообщала пресс-служба ведомства.

В мае 2015 года газоснабжение заводов было остановлено - газовики напрямую обвинили должника в срыве договоренностей. Только через год заводы были запущены снова, но задолженность перед ресурсной организацией остается по сию пору - более 125 миллионов рублей на 1 декабря 2018 г.

Долги и сокрытие доходов

Однако должен холдинг не только газовикам. В том же 2015 году официально сообщалось, что предприятием «накоплена задолженность перед Пенсионным фондом в размере 110 миллионов рублей и по уплате налогов - в сумме 31 миллион рублей».

В разгар «газового дела» газета «МК-Ставрополь» писала: «Сегодня многие говорят о том, что безжалостные «монстры-газовики» лишают работы сотни человек. Но не кроется ли главная причина в бездарном руководстве заводами, что и привело к краху важнейшего не только в масштабах края, но и без преувеличения - значимого для всей страны стекольного производства? Люди месяцами не получают зарплату и их отчаяние достигло апогея в нашумевшем перекрытии трассы «Ставрополь – Ростов-на-Дону» 15 мая».

Сегодня не прекращаются арбитражные суды по взысканию многомиллионных долгов перед банком «Уралсиб». Первые уголовные дела тоже начались в 2015 году. В июне был осужден тот самый Сергей Гуляев - за сокрытие доходов от налогов, в ноябре вынесен обвинительный приговор по той же статье 199.2 УК РФ Сергею Яшкунову - сыну Алексея Яшкунова. Сергей Алексеевич в течение пары лет был генеральным директором «ЮгРосПродукта», его обвинили в сокрытии от налогов более 96 млн рублей.

Конец империи?

Последствия негативных событий и непродуманных решений накапливались, и в 2016 году холдинг «ЮгРосПродукт» был признан банкротом.

На заводы решением суда вошел конкурсный управляющий. Однако, как выяснилось, оборудование осталось на созданном ранее ООО «Гелиос». Конкурсным управляющим подан ряд исков о признании сделок по выводу оборудования недействительными. «Между тем, - пишут «Аргументы недели», - обстановка на заводах становится угрожающей. Рабочих запугивают, как они рассказывают на условиях анонимности, невыплаты зарплат стали регулярными». «Более того, - продолжает издание, - на предприятиях возможна трагедия, схожая с Кемеровым. Видимо, для того, чтобы задержать рабочих и не допустить на предприятия законных представителей, производственные цеха («горячее производство») обоих предприятий на период рабочих смен блокируются дверями, закрывающимися на замки».

Есть вероятность, считает «Московский монитор», что уголовное дело в отношении Сергея Гуляева станет отправной точкой, с которой начнется распутывание сложной истории «ЮгРосПродукт».

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