Подполковника взяли под следствие за указ скормить росгвардейцам Чечни тонны гнилого картофеля

После внутренней проверки в Северо-Кавказском округе войск национальной гвардии РФ завели дело против замкомандира спецназа "Авангард" Росгвардии Олега Кондратьева. Следователи подозревают полковника в отправке десятков тонн гнилого картофеля для оперативной бригады росгвардейцев в столице Чечни.

Правоохранителиустановили, что летом 2018-го года Кондратьев в должности начальника тыла бригады отдал незаконный приказ офицерам принять 30 тонн порченной картошки.

По условиям госконтракта, не соответствующий ГОСТУ продукт они должны были вернуть поставщику. Но овощи по распоряжению того же подполковника выслали 46-й отдельной бригаде в Грозный. Больше 19 тонн картофеля сгнило. Учитывая закупочную цену в 42 рубля за кило, ущерб оценили в 800 тысяч рублей.

Превышение полномочий замкомандиром спецназа "Авангард" следователи признали умышленным. Сразу после возбуждения дела по соответствующей статье 286 УК РФ Олега Кондратьева отстранили от службы.

Теперь все договоренности Росгвардии с поставщиками проверяет Главная военная прокуратура и антимонопольщики.

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