Заммэра Махачкалы не посадили в тюрьму

Суд Дагестана рассмотрел дело против заместителя главы Махачкалы Курбана Курбанова. Обвиняли чиновника в подстрекательстве к превышению должностных полномочий.

Курбанова поймали на побуждении Мусы Мусаева (уже бывшего мэра Махачкалы, но на тот момент шефа) подписать документ о передаче земли задешево фирме отца ОАО "Акционерный строительно-промышленный комплекс". Незаконное решение ударило по казне 44-миллионным ущербом.

За это задержали заммэра 25 июля прошлого года прямо на рабочем месте. Оправдываться или лгать тот не стал, а, напротив, согласился помочь следствию и рассказал все тонкости аферы.

Суд учел это и назначил ему в итоге три года условно с испытательным сроком в один год.

Напомним, что Мусе Мусаеву повезло меньше. За махинацию с землей с ущербом в 48 млн рублей Советский суд Махачкалы приговорил его к четырем годам тюрьмы. Впрочем, гособвинитель просил еще больше (5 лет), а по предъявленной ему статье максимальный срок предполагал 7 лет заключения.