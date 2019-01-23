2019-01-23T12:26:50+03:00
Происшествия

Уголовное дело против экс-полпреда губернатора Ставрополья поступило в суд

Сергея Батынюка обвиняют в получении 12 млн рублей взятки
Евгения СОКОРЕВА
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Сергей Батынюк также занимал пост мэра НевинномысскаСергей Батынюк также занимал пост мэра Невинномысска
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Ессентукский городской суд начал рассмотрение громкого дела против бывшего полпреда губернатора Ставропольского края. Сергей Батынюк обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следователей, с ессентукской строительной компании "Мидас" чиновник стряс 12 млн рублей. Собственнице фирмы Батынюк обещал передать деньги в органы, чтобы закрыть заведенное дело по статье "уклонение от уплаты налогов". Но миллионы он в итоге оставил себе.

Информация о задержании чиновника-взяточника поступила 25 января прошлого года.

Четыре раза на время проведения следственных мероприятий и закрепления доказательной базы Сергею Батынюку продляли срок ареста в СИЗО. Только сейчас дело передали в суд для рассмотрения.

Напомним, что после трех лет службы в должности главы Невинномысска Батынюк в 2015 году стал полпредом главы Ставрополья Владимира Владимирова. Чиновник отвечал за Предгорный район, и был уволен через два года по достижению пенсионного возраста.

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