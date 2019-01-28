На Ставрополье возбуждено уголовное дело против экс-зампреда правительства

Уголовное дело о мошенничестве при создании сайта для ставропольских предпринимателей обрастает новыми фигурантами. Список подозреваемых в афере с госконтрактом пополнился бывшим министра экономики и экс-зампредом краевого правительства Андреем Мургой.

Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" собственный источник в правоохранительных структурах края, против чиновника возбуждено уголовное дело.

По информации следователей, с февраля по март 2016 года Мурга решил немного улучшить свое финансовое положение с помощью плохо выполненных условий госконтракта по созданию сайта, который требовал серьезной доработки.

Экс-министр сообщил директору Корпорации развития края Зауру Абдурахимову, что портал не соответствует техническому заданию и потребовал вернуть 3,5 миллиона рублей из суммы, которую должны были отдать субподрядчикам, выполнявшим контракт.

Весной того же года Абдурахимов отдал чиновнику требуемую сумму, но тот не вернул миллионы ни в бюджет министерства и не пустил их на доработку сайта stavkachestvo.ru. Кстати, на сегодняшний день мультиформатная площадка перестала существовать - никто даже не оплачивает домены.

Сейчас Андрей Мурга подозревается в мошенничестве в крупном размере. Для него не избрана мера пресечения, так как чиновника даже нет на территории страны.

Кстати, в марте прошлого года Мурга, который являлся заместителем председателя краевого правительства, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Тогда говорилось, что чиновник получит хорошую должность в столице, но в итоге, он стал обладателем только уголовного дела.

А вот сообщники бывшего министра до сих пор находятся под домашним арестом. Как писала ""Комсомолка" ранее, данные о том, что на создание сайта для ставропольских бизнесменов потратили невероятное количество денег появились еще в конце 2017 года.

Тогда следователи выяснили, что первый заместитель министра краевого Минфина Елена Кильпа подписала государственный контракт с АО "Корпорация развития Ставропольского края". При этом отмечается, что подрядчик был выбран еще до проведения официального аукциона.

По техническому заданию подрядчик должен был создать медиа-контент для продвижения продукции товаропроизводителей региона. Кроме того, он обязался сделать в русском сегменте интернета и на канале YouTube брендированные площадки.

Как сообщали в следственном управлении СКР по СК, Елена Кильпа приняла все работы, хотя они и не были выполнены полностью. Чиновница проигнорировала недоработки, не провела необходимую эуспертизу и подписала акт о приемке услуг на сумму 9,9 млн руб. При этом впоследствии оказалось, что рыночная стоимость выполненных работ составляет около 950 тысяч рублей.

Позже следователи пришли и за директором КРСК Заура Абдурахимова. Примечательно, что бизнесмена задержали при попытке вылететь в Турцию из краснодарского аэропорта. Бизнесмену от стресса стало плохо с сердцем и следователи привезли его в больницу Ставрополя, где он какое-то время находился по круглосуточным конвоем.

В последствии, против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве на несколько миллионов рублей. Следователи считают, что Абдурахимов похитил 5 миллионов рублей при заключении госконтракта на создание интернет-сайта об инвестиционной привлекательности Ставрополья. По информации правоохранителей, деньги на разработку его были выделены, хотя работа не соответствовала поставленным в документации техническим условиям.

Сейчас и Кильпа, и Абдурахимов находятся под домашним арестом. Со своих постов они были уволены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ставрополе посадили под домашний арест замминистра экономразвития края

Елена Кильпа подозревается в превышении должностных полномочий (подробности)

На Ставрополье против гендиректора "КРСК" возбуждено дело о мошенничестве

Заур Абдурахимов пытался улететь в Турцию (подробности)