2019-01-28T14:42:30+03:00
Общество

Кадыров обвинил спецслужбы США в организации побега главарей ИГИЛ* из афганской тюрьмы

Глава Чечни уверен, что террористов освободили американские военные
Алена БЕЛЯЕВА
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Рамзан Кадыров уверен, что террористов освободили американские военныеРамзан Кадыров уверен, что террористов освободили американские военныеФото: Личная страница Вконтакте
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Рамзан Кадыров в своем аккаунте в Телеграм разместил пост, в котором довольно резко высказался о побеге из афганской тюрьмы при содействии спецслужб США группы главарей ИГИЛ* (запрещенная на территории России террористическая организация).

- В провинции Бадгис американские военнослужащие совершили налет на контролируемую движением "Талибан" тюрьму, расстреляли охрану и на вертолетах вывезли сорок террористов.

Не является секретом, кто породил Аль-Каиду, вскормил Усаму Бен Ладена, создал целый букет террористических организаций в Сирии и Ираке, называя их умеренной оппозицией. Сынком американских спецслужб был и всемирно известный Хаттаб, - написал глава Чечни.

Политик также отметил, что сейчас остается только гадать, что американские спецслужбы планируют устроить с использованием выпушенных на волюглаварей террористических группировок.

- Не стоит удивляться, если в ближайшее время их имена замелькают в сводках новостей из Ирака, Сирии, Афганистана или новой горячей точки на карте земли. Участники спецоперации в Бадгисе знают, что помогли "сукиным сынам", но ведь это их сынки!, - жестко подытожил Рамзан Кадыров.

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