Случайно избил любимую: полиция проверяет неловкое похищение невесты в Северной Осетии

Видео с неловким похищением невесты в Северной Осетии распространилось по сети — его публикуют в самых популярных сообществах, репостят звёзды шоу-бизнеса. Эпизод действительно получился шокирующим — жених слишком торопился и буквально избил девушку, дважды уронив её на асфальт. И, наконец, резонансным эпизодом заинтересовалась полиция.

Главное, что интересует стражей порядка — это состояние несчастной невесты. Защититься от удара накрытая буркой девушка не могла и по сети уже поползли фотографии её разбитого лица. «Комсомолка» выяснила, что опубликованные снимки никак не связаны с инцидентом — на фото Холли Эллис, студента из США. В июле 2017 года неизвестный сломал ей нос ударом ноги.

Несмотря на то, что в сети нет реальных снимков, легко предположить, что девушка могла получить серьёзные травмы. Также, традиционно, полицию может интересовать, не тянет ли эпизод на статью уголовного кодекса «похищение человека».

— Проводится проверка размещённого в соцсетях видео. На место выехала оперативная группа, будут опрашивать, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республики Северная Осетия — Алания.

Джигит дважды уронил невесту во время похищения.

Видеозапись курьёзного инцидента появилось в социальных сетях на выходных. На кадрах видно, как горячий джигит с друзьями готовится к похищению. В это время один из заговорщиков приводит девушку к торговому центру, прямо в лапы жениха. Парень в папахе накидывает на избранницу бурку и бежит к машине, но дважды спотыкается и падает. Несчастная дважды сильно бьётся об асфальт, прежде чем оказаться в относительной безопасности — в машине избранника.

Напомним, что в начале января активисты выразили глубокий протест против традиции похищения девушек. По их мнению, невозможно представить, чтобы в современном обществе было позволено «хватать женщин, как овец» и безнаказанно увозить в неизвестном направлении. Тем более, что, часто, избранница вовсе не желает обручаться с похитителем.

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