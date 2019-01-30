В Ставрополе хакер "заминировал" школы, рынки, министерство и ТЦ

В краевой столице Ставрополья объявили эвакуацию в торговом центре "Ниагара" на улице Краснофлотская, "Городского рынка" по улице Тухачевского и в здании регионального министерства образования.

Кадры с места выкладывают в соцсети местные жители. Людей выводят под контролем полицейских. Рядом дежурят спасатели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/689025" frameborder="0"></iframe> Выводят людей из здания министерства образования Ставропольского края.

- Эвакуация еще продолжается, - сказала "Комсомольской правде на Северном Кавказе" замглавы минобра Диана Рудьева. - На месте работают специалисты.

В правоохранительных органах пока никак не комментируют происходящее. Но как узнала корреспондент "Комсомольской правды" у сотрудника "заминированного" ТЦ, рассылка с предупреждением о готовящемся взрыве разлетелась по десяткам учреждений города. Включая, крупные торговые центры "ЦУМ", "Галерея" и "Космос".

- Пришло сообщение на корпоративную почту, в котором предупредили о минировании ТЦ, бизнес-центров, рынков, школ и прочих объектов. Отправитель посоветовал срочно среагировать, иначе...чревато последствиями, - рассказала юрисконсульт "Ниагары" Светлана Панфилова.

Со слов собеседницы, уже через 10 мин здание отцепили. Сейчас центр открыли для работы. Полицейские говорят, тревога оказалась ложной - ничего не нашли.

Громкое предупреждение, как выяснила "Комсомолка", разослал некий "Andreas Mader". Это имя высветилось в почте у получателей. Кто скрывается за ним - предстоит выяснить спецслужбам.

Накануне полицейские эвакуировали посетителей и продавцов рынка Ставрополя из-за найденной на территории бесхозной сумки.

КСТАТИ

За последние несколько дней волна сообщений о минировании зданий прокатилась по многим городам России. Во Владимире и в Твери аналогичные сообщения, но по телефону, получили тоже сегодня. Вчера на уши поставили Самару, а днем ранее Омск.

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