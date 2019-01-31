В Чечне умерла самая пожилая жительница России

в Чечне скончалась Коку Истамбулова, самая пожилая россиянка, которой в этом году исполнилось 130 лет. Об этом СМИ рассказал ее внук Ильяс Абубакаров. Бабушка Коку ни на что не жаловалась, до последних дней сохраняла хорошее здоровье и отличное чувство юмора. Хотя почти потеряла зрение.

- На днях после ужина ей вдруг стало плохо, пожаловалась на сильную боль в груди. Упало резко давление. Приехали врачи, быстро сделали нужные уколы. Но спасти бабушку уже не смогли. Она ушла из этого бренного мира тихо, спокойно, в полном сознании, произнося мусульманскую молитву, — рассказал внук. - Бабушку похоронили на семейном кладбище в ее родовом чеченском селе Братское.

Напомним, Кока Истамбулова, 1889 года рождения, всю жизнь прожила в Надтеречном районе Чечни. Возраст женщины подверждал ее паспорт. Бабушка отлично помнила даже дореволюционные времена. У ее было пять внуков и шестнадцать правнуков. Всех своих сыновей и дочерей женщина пережила. Бабушка Коку была под опекой самого Рамзана Кадырова.

В конце этого января в Баксанском районе Кабардино-Балкарии на 129-м году жизни скончалась другая долгожительница - самая пожилая, по версии Книги рекордов России, жительница страны кабардинка Нану Шаова.