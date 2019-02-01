В Чечне за решетку отправили боевика из банды Басаева, причастного к убийству 15 российских военных

Верховный суд Чечни приговорил боевика из банды террориста Шамиля Басаева к крупному сроку в колонии строгого режима.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ставропольского управления ФСБ, Руслан Батаев был признан виновным в нападении на военнослужащих Минобороны в станице Червленная Шелковского района Чечни. Нападение это произошло осенью 1999 года. В результате неожиданной атаки вооруженных преступников, тогда погибли 15 российских военных, а 28 были ранены.

Расследование показало, что Руслан Батаев добровольно вступил в банду. Мужчина прошел обучение в специализированном лагере боевиков, где узнал как управляться с огнестрельным оружием и устанавливать мины. После приобретения смертоносных навыков уроженец Чечни принял участие в боестолкновениях с вооруженными силами России.

Руслан Батаев был задержан несколько лет назад в дагестанском городе Хасавюрте. При аресте он пытался оказать полиции сопротивление и был ранен в перестрелке. В задержании вооруженного террориста принимали участие правоохранители из Чечни и Дагестана.

В официальном сообщении говорится, что во время следственных действий Батаев полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Суд признал боевика виновным по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и приговорил к 14,5 годам заключения. Хотя террористу могло грозить и пожизнненое заключение.

23 члена банды Басаева и Хаттаба, которые принимали участие в том нападении на военных у станицы Шелковская, уже отбывают наказание за решеткой. Еще шесть подозреваемых объявлены в федеральный розыск и пока скрываются.

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