Как найденные в Ессентуках фото царской семьи Николая II попали к казаку

С новостью о найденных под крышей усадьбы в Ессентуках фото царской семьи Николая II, предположительно, принадлежавших казаку Анатолию Федюшкину, вопросов прилетело больше, чем ответов. Ключевой: а как, собственно, уникальные и нигде больше не обнаруженные снимки с Великими княжнами, Цесаревичем, императрицей и государем оказались у казака? Будь это распроданные на благотворительных балах карточки - дело другое. Но здесь речь идет о миссии сохранить кусочек истории для потомков. "Комсомолка" попыталась приоткрыть занавес и спросила у историков: почему запрятанный в тайник конверт нашли у Федюшкина?

Сокровище забрали в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Есть понятие "дядька". Вот он, вероятно, и был одним из дядек царских детей. Судя по снимкам, казак пользовался любовью и уважением в семье императора, был одним из младших наставников. Такой помощник-воспитатель, - предположил профессор института истории и политики МПГУ Всеволод Воронин. - Примечательны дата и время передачи "альбома" ("Царское село 17 апреля 1917 год" - подпись на обороте одного снимка). В это время семья находилась под арестом в Царском селе, а значит, желая спасти свой фотоархив от враждебно настроенных лиц и инстанций, царская семья могла переправить его с помощью доверенного казака на сохранение. Татьяна Николаевна, возможно, и обратилась к Федюшкину с такой просьбой от имени семьи.

Эти фото никто еще не виделФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Со слов профессора, в тайник фотографии попали после октября с началом гражданской войны. Говорит, казаку оказалось не до них, вот он и спрятал снимки в тайник.

Воронин уверен, что фото точно не принадлежали Анатолию Федюшкину, потому что снимать членов царской семьи доводилось человеку отдельной профессии как особая честь.

Но доктор исторических наук Евгений Анисимов возражает. По его версии, находка может оказаться прощальным подарком государя казаку Собственного Его Императорского Величества Конвоя.

Здесь на снимке Цесаревич АлексейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- При царской семье был казачий конвой, который особенно усилился при Александре III из страха к покушениям. Эти казаки через род с внуков попадали в гвардию. Естественно, между членами царской семьи и казаками постепенно складывались дружественные отношения - в том смысле, что гвардейцев воспринимали уже как часть семьи. Так всегда бывает с охраной, которая сопровождает высокопоставленное лицо по жизни, - отмечает советский и российский историк.

По убеждению историка, казаки были людьми простыми и испытывали искренние глубокие монархические чувства. Вспомнить хотя бы историю казака Тимофея Ящик, который отправился в эмиграцию за вдовствующей императрицей Марией Федоровной в Данию, где ее и похоронил.

- В начале XX века царская семья очень увлекалась фотографией и считалось общепринятым дарить снимки близким. Что касается времени их передачи - это был трагический период. Охрана, в сущности, бросила царя - даже Деревянко, который носил на руках Цесаревича Алексея. Возможно, эти фото попали к Федюшкину как к самому близкому гвардейцу, который остался в качестве последнего подарка на память. Семья предчувствовала приближение конца и могла таким образом попрощаться, - рассуждает Анисимов.

Ставропольский краевед Роман Нутрихин подтверждает, что Анатолий Федюшкин был близок к императорской семье и их окружению. Только он и еще пара гвардейцев по фамилиям Шведов и Зборовский всегда сопровождали княжон в поездках. Об этом свидетельствуют записки княгини Ольги Александровны. А когда началась война Цесаревна Татьяна лично отправляли казака на фронт:

- Офицеров конвойной сотни с участием Анатолия Семеновича напутствовала сама Александра Федоровна. А Федюшкину Татьяна Николаевна поднесла шелковую рубашку с приколотой запиской "Да благословит и сохранит Вас Господь, милый Юзик! Татьяна", - рассказал Нутрихин.

Фото: Анатолий Федюшкин с княжной ОльгойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

"Юзиком", напомним, гвардейца Анатолия назвали княжны. По сведениям историков, он знатного рода из станицы Червлённой Терского казачьего войска (теперь территория расположилась в Чечне). Умер Анатолий Семенович в США в 1958 году в эмиграции. Сейчас специалисты ищут документы с любыми упоминаниями казака и его родных. Ведь очень любопытно, насколько же Федюшкин был близок к царской семье.

А само сокровище пролежало 100 лет за балкой на крыше усадьбы в Ессентуках. Нашли фотографии в конверте при ремонте кровли в августе минувшего года, но известие об этом прогремело только сейчас.

Наш фотокорреспондент специально для читателей "Комсомолки" заснял оригиналы снимков.

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