2019-02-05T12:23:34+03:00
Общество

Рамзан Кадыров назвал Хабиба Нурмагомедова достоянием и легендой всего Кавказа

Дагестанский спортсмен снова приехал в гости к главе Чечни
Михаил ЮЖНЫЙ
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Рамзан Кадыров и Хабиб НурмагомедовРамзан Кадыров и Хабиб Нурмагомедов
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Хабиб Нурмагомедов снова приехал в гости к своему давнему другу, главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

- Хабиба, легендарного горца, с самого раннего детства учили тому, что для кавказца высшим проявлением собственного достоинства на протяжении всей жизни является Честь, - написал у себя в социаьных сетях Рамзан Кадыров. - Хабиб - это мужественное, поправшее все мирские блага и привелегии, праздную, запрещённую АЛЛАХОМ гламурную суету достояние современного Кавказа. Именно это и отличало его от лощённого ирландского забияки Конора Макгрегора, болтавшего почем зря о том, на что он никогда не был и близко способен.

По словам главы Чечни, Хабиб, заставив Макгрегора позорно сдаться, убедительно доказал что "никому не удастся безнаказанно оскорбить нашу Веру, наших родителей и наш общий Дом - наш Кавказ..."

- Мне приятно, что на таких младших Братьях как Хабиб мы приводим блестящие примеры для подражания для наших подрастающих поколений, - отмели глава ЧР. - На его бесценном опыте легендарного бойца наши юные воспитанники усвоят главный принцип горского воина - «если хорошо отточенная мысль способна опережать хорошо поставленный удар - победа лишь дело времени...»

Рамзан Кадыров опубликовал в социальных сетях снимок с легендарным спортсменом, сделанный на фоне небоскребов "Грозный-Сити". Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram в свою очередь отблагодарил Рамзана Кадырова за оказанное гостеприимство и также разместил их совместное фото из резиденции главы ЧР.

Напомним, в прошлый раз Хабиб Нурмагомедов приехал в Чечню сразу после победы над Конором Макрегрегором прошлой осенью. Тогда Рамзан Кадыров подарил дагестанскому бойцу черный "Мерседес" премиум-класса, на котором тот сам уехал домой.

Рамзан Кадыров и Хабиб Нурмагомедов

Рамзан Кадыров и Хабиб Нурмагомедов

ИСТОЧНИК KP.RU

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