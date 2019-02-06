Сбежавшего в Европу басаевца будут судить за теракты во Владикавказе

Северо-Кавказский окружной военный суд рассмотрит дело Аслана Яндиева — члена банды Шамиля Басаева, участвовавшего в организации серии взрывов во Владикавказе в 2006 году.

— Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы обвинить Яндиева по статьям «участие в террористической группировке», «незаконный оборот оружия» и «террористический акт», — сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе Следственного комитета России.

40-летний гражданин РФ на протяжении длительного времени был участником террористической группировки, координируемой Шамилем Басаевым. На счёту банды 6 терактов, в частности — организация резонансных взрывов во Владикавказе, 2 покушения на террористический акт, и 4 покушения на убийство. Трое членов этой группы отбывают длительные сроки, а двое ликвидированы.

Последствия взрыва на территории развлекательного центра Владикавказа в 2006 году

В попытках скрыться от правосудия Яндиев в 2010 году сбежал в Европу. Он пытался осесть в Швейцарии, Голландии и других странах Евросоюза. В 2011 году его задержали в Словакии по линии Интерпола.

Несмотря на это, боевик на протяжении 7 лет через адвокатов пытался опротестовать свой арест, заявляя, что никогда не был членом бандформирований. И лишь летом прошлого года его, наконец, экстрадировали в Москву.

Расследование преступлений басаевца завершено. Дело рассмотрит военный суд. Преступления Яндиева тянут на пожизненный срок.

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