Рамзан Кадыров приказал разобраться с задержанием помощника своего постпреда в Крыму

В конфликте между двумя чеченцами в Крыму разбираются люди главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он написал своем Telegram-канале. Ранее появились информация о задержании в Крыму помощника представителя главы ЧР в Республике Крым Мурада Саидова. Произошло это после драки в ресторане. В потасовке, по предварительным данным, пострадал предприниматель из Чечни Ибрагим Алиев.

- Отдельные СМИ пишут, что в Саки задержан заместитель постпреда ЧР в Крыму Мурад Саидов, - написал в соцсетях Рамзан Кадыров. - При этом утверждается, что причиной задержания «стал отказ передать долю бизнеса», а у Саидова изъяты стрелковое оружие и боеприпасы. По моему поручению в случившемся разбираются депутат Госдумы Адам Делимханов и постпред в Крыму Иса Хачукаев. Я потребовал дать принципиальную и объективную оценку событиям.

По полученной Рамзаном Кадыровым информации, изъятое оружие является травматическим и имеет все необходимые разрешительные документы.

- Оба участника инцидента - чеченцы, долго друг друга знали, поддерживали деловые отношения, ни с кем из посторонних не вступали в конфликт. Разногласия возникли из-за взаимных претензий по бизнесу, - отметил глава ЧР. - Они будут урегулированы справедливо и в строгом соответствие с законом.

Что касается должности заместителя, то Мурад Саидов, как пояснил Рамзан Кадыров, был одним из помощников постпреда на общественных началах.