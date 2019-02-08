Минздрав Дагестана приказал врачам слушать Bamboleo

В Дагестане республиканский минздрав в форме приказа разослал по больницам "приглашение" на концерт зарубежной группы Gipsy Kings. И хотя пройдет выступление за два дня до Международного женского дня, билеты медработникам - всем без исключения, не выдают, а продают. За подписью первого замминистра Фейзулаха Габибулаева главврачи получили вот такой призыв:

В одной из больниц поступление приказа подтвердилиФото: СОЦСЕТИ

От имени Отдела оказания медицинской помощи взрослому населению ведомство "просит поддержать" концерт "испанских королей" и купить билеты за 1500 - 3000 рублей.

В Министерстве здравоохранения Дагестана глава, заместители и помощники на связь не вышли, а в приемной комментировать приказ не решились. Но как рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" один из заместителей главного врача Центральной городской больницы Каспийска, обращение, действительно, поступило, а рассмотрят его в скором времени на заседании.

- Сотрудники пока не знают о концерте. На общем собрании мы предложим посетить культурное мероприятие, но обязывать никого не будем. Хотите - идите. Это приказ для информирования медработников, - сказал собеседник.

Напомним, на весь мир группа прославилась хитом "Bamboleo".