Главу ставропольского муниципалитета взяли под следствие за поддельный диплом

На главу муниципального образования Владимирского сельсовета Левокумского района Людмилу Стрельникову завели уголовное дело по статье "использование заведомо подложного документа".

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ставропольского СКР, чиновницу подозревают в предоставлении поддельного диплома о получении высшего образования.

- По данным следствия, в феврале 2017 года чиновница представила в комиссию по отбору кандидатов на должность главы Владимирского сельсовета заведомо подложный диплом о получении ею высшего образования в одном из ВУЗов Ставрополья по специальности "Бухгалтерский учет и аудит" с присвоением квалификации "экономист". В действительности у Стрельниковой имеется только среднее специальное образование, - сообщили в ведомстве.

Сейчас следователи собирают дополнительные доказательства вины чиновницы.

Напомним, ранее под следствие попал уже бывший замминистра ЖКХ Ставропольского края. На должности главы Благодарного Сергей Бычков "кинул" бизнесмена на 120 тысяч рублей.