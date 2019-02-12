В Дагестане полицейский расстрелял подростка, ехавшего в автомобиле

На рынке в селе Хаджалмахи Левашинского района Дагестана полицейский расстрелял автомобиль без госномеров. В МВД действия сотрудника считают полностью обоснованными.

— Инцидент случился сегодня около 11:00 на рынке. Наш сотрудник увидел автомобиль без государственных номеров. Водитель проигнорировал требования остановиться, тогда полицейский произвёл три предупредительных выстрела в воздух и два — в автомобиль, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, пострадавшим оказался 17-летний житель села Магомедсалам Гаджиев. После расстрела машины подросток получил ранения.

— Он действительно был ранен. Но не напрямую — водитель получил осколочные ранения фрагментами лобового стекла. Сразу после инцидента стражи порядка оказали задержанному необходимую помощь и отправили его в больницу, — сообщили в пресс-службе МВД.

Возникает резонный вопрос — смел ли сотрудник полиции расчехлять оружие на центральном рынке, в окружении людей. В полиции подчеркивают, что это была служебная необходимость и другого выхода у правоохранителя не было.

— Сотруднику пришлось вести огонь, потому что существовала реальная угроза жизни полицейского — автолюбитель мог наехать на него. Также полицейский не должен был дать опасному нарушителю скрыться. Это достаточные основания, чтобы открыть огонь, — резюмировали в управлении МВД Дагестана.

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