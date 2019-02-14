В Чечне заявили о "гей-атаке" на республику

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал "информационной гей-атакой" обвинение в арестах и пытках гомосексуалистов в Чечне , а разносчиков этих слухов - людьми бессовестными и бесстыжими.

- Авторы подобных заявлений в отсутствии стыда и совести перешли все границы. Сидя в кабинетах в Женеве, Вашингтоне и других городах цитируют друг друга, не имея ни одного объективного и достоверного факта, - считает Альви Каримов.

Ответ от имени чеченского лидера адресован правозащитникам, в частности, членам Совета по правам человека ООН и главе ЛГБТ-сообщества Игорю Кочеткову. Те заявили, что "охота" на людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в Чечне продолжается двоих геев якобы запытали до смерти. Но Альви Каримов опровергает все эти заявления. Говорит, что правозащитники просто хотят опозорить регион в рамках антироссийской истерии.

- Авторы этих докладов доходят уже до абсурда, говоря о каких-то арестах, преследованиях. Я заявляю, что в Чечне нет ни одного случая ареста по этим признакам. Правоохранительные органы, правозащитники и журналисты, в том числе и зарубежные, неоднократно проверяли эти сообщения и не нашли им никакого подтверждения, - рассказал пресс-секретарь журналисту "РИА Новости".

Напомним, месяцем ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал информацию о волне задержаний гомосексуалистов и лесбиянок "глубокой и содержательной фантазией" членов ЛГБТ-сообщества.