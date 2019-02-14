Дагестанка дважды ударила ножом свою 11-месячную дочь из-за ссоры с мужем

В Дагестане возбудили уголовное дело против 30-летней жительницы Дербентского района, которая подозревается в покушении на убийство своей маленькой дочери. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по республике, девятого февраля этого года женщина находилась у себя дома.

В последнее время она не работала и занималась только воспитанием своей 11-месячной дочки. Согласно имеющимся данным, женщина тяжело переживала декретный отпуск, жаловалась на усталость и вечный недостаток денег. Кроме того, в тот день она поссорилась с мужем и решила отомстить ему за все обиды. Именно эти причины и сподвигли подозреваемую напасть на малышку.

Женщина решила убить своего плачущего младенца. Она взяла кухонный нож и не менее двух раз ударила им ребенка в живот.

Отец малышки в это момент спал в соседней комнате и проснуся от душераздерающих криков. Мужчина забежал в десткую и увидел окровавленную дочку. Он тут же забрал ребенка и увез в ближайшую больницу, где медики оказали всю необходимую помощь. Сейчас малышка находится в реанимации.

Сейчас мать заключена под стражу. Вскоре ей предстоит пройти психо-неврологическую экспертизу. Следователи продолжают собирать доказательства, которые должны подтвердить ее вину.

Напомним, в прошлом году жители Дагестана были шокированы похищением и убийством 8-летней Калимат Омаровой. Девочку несколько месяцев искали всей республикой, а в итоге ее тело было обнаружено в канале. Следователи до сих пор не нашли причастных к этому преступлению.