2019-02-15T15:56:57+03:00
Происшествия

В Чечне прокомментировали драку уроженцев республики в Москве

Потасовка произошла у одного из кафе [видео]
Андрей ЗОБОВ
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В ход пошли пистолеты. Травматические или огнестрельные — предстоит выяснить полицииВ ход пошли пистолеты. Травматические или огнестрельные — предстоит выяснить полицииФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Чеченской Республике прокомментировали массовую драку, произошедшую в Москве, в которой предположительно участовали представители Республики.

- Руководство Чеченской Республики знает об инциденте, наши представители разбираются в подробностях конфликта и ищут зачинщиков разборки, - сообщил "КП" министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Напомним, 14 февраля у кафе «Неолит» в Москве произошла разборка со стрельбой. Подоспевшая на место происшествия полиция задержала 18 участников потасовки. По сообщениям очевидцев, толпа ворвалась в заведение вечером.

- Они предупредили посетителей, что сейчас в кафе будет драка и предложили всем желающим выйти, - рассказал очевидец.

По предварительным данным, в потасовке участвовали и уроженцы Северного Кавказа.

- Избили уроженца Чечни, он вызвал подмогу, - рассказал очевидец.

Во время драки использовалось огнестрельное оружие. Толпа разъярённых мужчин повредила несколько автомобилей, в том числе стоявший на парковке Infiniti. На обшивке суперкара остались следы от пуль.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Также назначены экспертизы для установления оружия, из которого стреляли дебоширы. Слухи о большом количестве пострадавших не подтверждаются — в больницу попал лишь один человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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