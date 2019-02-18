Соцсети: в Ингушетии пациента не довезли до реанимации из-за застрявшего больничного лифта

По сети разлетелся слух, что в Малгобеке (Ингушетия) не спасли мужчину с сердечным приступом из-за неисправного больничного лифта. Пользователи указали, что медики скорой помощи закатили пациента на каталке в лифт, чтобы подняться в реанимацию. Тот застрял. А когда снова заработал, спасать мужчину уже было поздно.

"Комсомольская правда на Северном Кавказе" спросила о случившемся в республиканском минздраве. Там нам ответили, что историю исказили и пациент, на самом деле, скончался еще в машине скорой помощи.

- Клиническая смерть наступила еще до приезда, и в больницу медики доставили уже труп, - утверждает пресс-секретарь министерства. - А лифт, действительно, застрял. По словам главного врача, это произошло из-за того, что родные пациента жали на все кнопки подряд. Когда двери заклинило, они же пытались их выломать.

Представитель ведомства добавляет, что некто просто пытается очернить медучреждение и раздувает скандал, а близкие умершего, в частности, его родной брат, согласны, что произошло все именно так, как утверждает главный врач.