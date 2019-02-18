2019-02-18T14:26:29+03:00
Происшествия

Соцсети: в Ингушетии пациента не довезли до реанимации из-за застрявшего больничного лифта

В минздраве республики слух опровергли
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
В ведомстве посчитали, что кто-то просто раздувает скандалВ ведомстве посчитали, что кто-то просто раздувает скандалФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

По сети разлетелся слух, что в Малгобеке (Ингушетия) не спасли мужчину с сердечным приступом из-за неисправного больничного лифта. Пользователи указали, что медики скорой помощи закатили пациента на каталке в лифт, чтобы подняться в реанимацию. Тот застрял. А когда снова заработал, спасать мужчину уже было поздно.

"Комсомольская правда на Северном Кавказе" спросила о случившемся в республиканском минздраве. Там нам ответили, что историю исказили и пациент, на самом деле, скончался еще в машине скорой помощи.

- Клиническая смерть наступила еще до приезда, и в больницу медики доставили уже труп, - утверждает пресс-секретарь министерства. - А лифт, действительно, застрял. По словам главного врача, это произошло из-за того, что родные пациента жали на все кнопки подряд. Когда двери заклинило, они же пытались их выломать.

Представитель ведомства добавляет, что некто просто пытается очернить медучреждение и раздувает скандал, а близкие умершего, в частности, его родной брат, согласны, что произошло все именно так, как утверждает главный врач.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ингушетия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Кисловодске мужчины под видом полицейских вымогали деньги у школьника
В ставропольской школе рухнул потолок
В Ессентуках выбрали лучшего воспитателя детского сада
В Ставрополе заметили элитный суперкар от Lamborghini
"Обидел сестру": ставрополец трижды ударил ножом в грудь 36-летнего парня
Бывший вице-премьер Ингушетии арестован до 12 апреля
Взрыв газа в Ингушетии: трое детей и две женщины попали в больницу
В ДТП в Дагестане пострадали пять человек
Регионы СКФО замкнули рейтинг регионов России по качеству жизни
В Ставрополе ураганный ветер повалил дерево на женщину
Ставропольцев предупреждают об опасности из-за урагана
Житель Кисловодска погиб в пожаре в частном доме
Полицейские поймали ставропольца с большим количеством наркотиков
Ставропольчанка хотела заработать на бирже и стала жертвой мошенника
Начало недели на Ставрополье будет снежным и ветреным
В Карачаево-Черкесии пассажир зарезал таксиста
В Карачаево-Черкесии убийца зарезал таксиста на заправке
В КБР силовики нашли у старика целый арсенал оружия
Бывший глава ФОМС Дагестана останется под стражей
На Ставрополье два человека сгорели в собственных постелях при пожаре
Из-за хищений пособников Арашуковых долги Дагестана за газ выросли на 8 миллиардов
Пелагея выступит на День Победы в Пятигорске
В Дагестане шесть человек пострадали в крупной аварии
На Ставрополье акушер отделалась штрафом за смерть новорожденного
В Ессентуках женщина помогла задержать грабителя