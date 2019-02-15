Упорхнувший от следователей самолёт братьев Магомедовых продают за $54 миллиона

Улетевший от следователей и сотрудников ФСБ России бизнес-джет Зиявудина Магомедова уйдет с молотка. Самолёт Gulfstream продается на сайте производителя за 53,95 миллиона долларов США.

Это тот самый самолёт, который был подготовлен для вылета в Майями прямо перед арестом миллиардера Зиявудина Магомедова. Но отправиться на нём в Америку дагестанский бизнесмен так и не успел — его задержали «вежливые люди» в масках. При этом сам борт улететь из России всё-таки смог.

Как сообщал следователь МВД Николай Будило на заседании по делу Магомедовых в Тверском суде Москвы, самолёт Gulfstream G650 всё-таки покинул пределы страны, несмотря на то, что принимались меры для ареста воздушного судна. Кроме того, он уточнил, что лайнер не был единственным воздушным средством передвижения, принадлежавшим дагестанскому миллиардеру. По данным следствия, он владел и другими бизнес-джетами, оформленными на офшорные компании.

Как сообщает журнал Forbes, бортовой номер упорхнувшего лайнера — 9H-DTY. Он был зарегистрирован на Мальтийскую компанию Elit'Avia Malta Ltd, и теперь самолёт выставили на продажу. На сайте авиакомпании указана цена бизнес-джета — 53,95 миллионов долларов.

По словам эксперта, управляющего директора Jet24 Павла Захарова, стоимость эксплуатации этого самолета составляет от 3 до 6 миллионов долларов. Правда расходы сильно зависят от интенсивности перелётов.

Также известно, что в разное время братья Магомедовы могли владеть лайнерами Gulfstream G550. Его бортовой номер — D-ATIM, а примерная стоимость около $22 млн. И аналогичным по марке самолётом 2008 года выпуска с бортовым номером D-AVAR. Его эксперты Forbes оценивают в $13 млн. Но на данный момент, вероятнее всего, оба самолёта уже перепроданы из-за старости — в среднем российские бизнесмены такого уровня меняют воздушные судна раз в 5-7 лет.

По словам источника издания на рынке бизнес-авиации, правоохранительные органы РФ могут не рассчитывать заполучить самолёт. По его словам, большинство лайнеров берут на условиях лизинга у крупных финансовых структур. Поэтому в экстренных ситуациях, таких как уголовное преследование, бизнес-джеты изымают.

Напомним, что совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедов были задержаны сотрудниками ФСБ 30 марта прошлого года. Их обвиняют в хищениях бюджетных средств в особо крупных размерах. Деньги были выделены на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Согласно 159 статье УК РФ, миллиардерам может грозить до 10 лет лишения свободы.

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