Рамзан Кадыров отказался от поста главы Чечни из-за гриппа

Рамзан Кадыров признался, что слёг на больничную койку с гриппом и отказался от управления Чечнёй. Своим преемником он назначил председателя правительства республики Муслима Хучиева.

В понедельник стало известно, что Рамзан Кадыров распорядился назначить премьер-министра Чечни на должность временно исполняющего обязанности главы республики. Новость получила широкий резонанс и общественность гадала в чём причина такого решения. Согласно Конституции Чечни, глава может временно отойти от власти взяв отпуск или серьёзно заболев.

Чеченский лидер решил развеять неопределённость, рассказав о причинах временной отставки на официальной страничке «ВКонтакте».

Муслим Хучиев был назначен врио главы Чечни. Фото: пресс-служба минэкономразвития Чеченской Республики

— Всему причиной двухдневная инспекционная поездка в горы. В условиях снегопада и сильного ветра немного простудился. Как следствие — небольшое недомогание, температура и грипп. На последующие дни у меня были запланированы важные командировки. Поэтому согласно 76 статье Конституции ЧР временно поручил исполнение обязанностей главы Чечни председателю правительства республики Муслиму Хучиеву. Он представил регион на этих серьезных мероприятиях. Хвала Аллаху, организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня. Всё теперь нормально, — сообщил Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер сообщил, что несмотря на сложности, он сумел справиться с болезнью и уже вернулся к исполнению своих обязанностей.

— Всё полностью нормализовалось. С 16 февраля в полном объёме выполняю свои должностные обязанности. И вам советую заниматься спортом, если желаете быстро справиться с разными недугами, — резюмировал Кадыров.

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