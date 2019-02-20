2019-02-20T13:14:59+03:00
Общество

Танец Ани Лорак в трусах разозлил ее кавказских фанатов

Певицу в откровенном наряде обвинили в оскорблении местных традиций [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Зрителей оскорбило откровенное дифиле на сцене. Фото: личная страница Ани ЛоракЗрителей оскорбило откровенное дифиле на сцене. Фото: личная страница Ани ЛоракФото: СОЦСЕТИ
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В столице Кабардино-Балкарии прошел концерт известной российской исполнительницы Ани Лорак. Требований к его отмене никто не предъявлял, и билеты распродали без скандала. Но увиденное на сцене фанатов из Нальчика разозлило.

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Ани Лорак в Нальчике
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Певица выступила в купальнике с откровенным декольте. Полуголое дефиле жители республики и назвали оскорблением традиций и "менталитета". Говорят, это же надо было выйти к зрителям на Северном Кавказе в одном "белье".

- Зачем в Нальчике в трусах танцевать?! Надо хотя бы традиции узнать о том месте, где ты выступаешь...Это неуважение, - отозвались поклонники в соцсетях Ани Лорак. - Мы не говорим, что Кавказ - это паранджа, тем не менее, нужно уважать менталитет и не открывать свои интимные зоны!

И Лорак выступила не только в купальнике с шубой из перьев, но еще в комбинезоне "в облипочку" также с глубоким вырезом на груди. Второй наряд вызвал не меньше шума - в плохом смысле. С последних рядов вообще казалось, что певица гуляет по сцене голая.

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Концерт Лорак в КБР наделал шуму
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Гневных комментариев под постами о последнем концерте не сосчитать. Многие пользователи даже развернули целую баталию, споря уже между собой. Впрочем, некоторые предположили, что на ее выбор повлияло расставание с супругом. А значит, нечего указывать свободной и красивой девушке на слишком открытые костюмы.

Напомним, в республиках Северного Кавказа отменили не один концерт известных артистов российской эстрады из-за претензий общественников и местного населения к вульгарному поведению исполнителей или вызывающему подтексту их песен. А недавно даже запретили показ фильма о музыкальной группе из Южной Кореи все из-за той же несостыковки кавказского менталитета с образом главных героев ленты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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