2019-01-05T16:44:31+03:00
Общество

В Грозном передумали показывать фильм о корейской поп-группе, посчитав ленту оскорблением чеченского народа

Ранее "борцы с безнравственностью" запретили кино про BTS в Дагестане [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
BTS - это южнокорейская молодежная группа, исполняющая песни в стиле к-поп. Фото: instagram "bts.bighitofficial"BTS - это южнокорейская молодежная группа, исполняющая песни в стиле к-поп. Фото: instagram "bts.bighitofficial"
Изменить размер текста:

В кинотеатре Грозного "Киностар" заявили, что билеты на фильм "Love Yourself" они отныне не продают. Говорят, лента про корейскую группу BTS возмутила местных жителей.

В соцсетях ее трансляцию на большом экране да еще и в столице республики назвали оскорблением всего чеченского народа. Мол, не выглядят иностранные исполнители как подобает мужчинам.

Фото: соцсети кинотеатра в Грозном

Фото: соцсети кинотеатра в Грозном

Ранее показ этого же фильма отменили в Махачкале по требованию "борцов с безнравственностью". Это те же активисты, что угрожали любителям творчества Егора Крида и Элджея.

Кстати, BTS пользуются популярностью по всему миру. Это южнокорейская молодежная группа, исполняющая песни в стиле к-поп (смешение электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза). Их 120 раз награждали различными музыкальными премиями. Вот в мировой кинопрокат и решили вывести о группе полнометражный фильм. Но, как видим, еще до запуска он полюбился не всем.

Показ картины "Love Yourself" запланирован на 26 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Дагестане экстремисты сорвали аниме-фестиваль, несмотря на защиту полиции

Правоохранители разыскивают радикалов, угрожавших участникам шоу избиением и расстрелом (подробнее)

Клип на одну из песен BTS.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ингушетии к полицейским с повинной пришел "автовредитель"
В Кабардино-Балкарии у старушки стащили 200 тысяч
Ставрополец заснул за рулем угнанного авто
Раненый в голову мальчик из Дагестана умер
В Кабардино-Балкарии гость устроил пальбу на свадьбе
В ДТП с отечественными легковушками погибла жительница Дагестана
В Чечне москвичка с сыном едва не сорвались в пропасть
Сгоревшую крышу в многоэтажке Дербента обещают починить за 20 дней
Ставрополье получит из федерального бюджета 367 млн рублей на лекарства для льготников
В Ставрополе в начале января зацвела верба
За выход в финал «Голоса» Амирхан Умаев получил звание Народного артиста Чечни
Причиной крупного пожара на Верхнем рынке в Пятигорске могли стать шашлыки
Инвестор загоревшегося в Пятигорске Верхнего рынка: «Расстроен дико!»
Мария Ласицкене из КБР претендует на звание лучшей легкоатлетки месяца в Европе
Погода в Ставрополе сегодня, 4 января: тепло, но дождь
Во Владикавказе перекроют дороги по случаю Рождества
В многоэтажке Ставрополья взорвался газ
Нурмагомедов сдал позиции в рейтинге UFC
На Ставрополье воры внаглую обчистили дом на глазах у соседей
В Кабардино-Балкарии пожарный спас из огня щенка
Разбойника с ножом разыскивают в Дагестане
В Черкесске за пьяную езду подростка наказали мать