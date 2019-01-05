В Грозном передумали показывать фильм о корейской поп-группе, посчитав ленту оскорблением чеченского народа

В кинотеатре Грозного "Киностар" заявили, что билеты на фильм "Love Yourself" они отныне не продают. Говорят, лента про корейскую группу BTS возмутила местных жителей.

В соцсетях ее трансляцию на большом экране да еще и в столице республики назвали оскорблением всего чеченского народа. Мол, не выглядят иностранные исполнители как подобает мужчинам.

Фото: соцсети кинотеатра в Грозном

Ранее показ этого же фильма отменили в Махачкале по требованию "борцов с безнравственностью". Это те же активисты, что угрожали любителям творчества Егора Крида и Элджея.

Кстати, BTS пользуются популярностью по всему миру. Это южнокорейская молодежная группа, исполняющая песни в стиле к-поп (смешение электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза). Их 120 раз награждали различными музыкальными премиями. Вот в мировой кинопрокат и решили вывести о группе полнометражный фильм. Но, как видим, еще до запуска он полюбился не всем.

Показ картины "Love Yourself" запланирован на 26 января.

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