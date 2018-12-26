2018-12-26T10:40:06+03:00
Общество

В Дагестане "борцы с безнравственностью" добились запрета корейского фильма

Местные жители забросали сообщениями с угрозами соцсети кинотеатра
Алена БЕЛЯЕВА
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Фильм о корейских музыкантах запретили в Дагестане. Фото: bts.ibighit.comФильм о корейских музыкантах запретили в Дагестане. Фото: bts.ibighit.com
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В Дагестане пришлось отменить еще одно мероприятие из-за местных жителей, которые называют себя "борцами с безнравственностью" и угрожают всем, кто не разделяет их культурные предпочтения.

Из-за этих активистов в республику не смогли прилететь рэперы Егор Крид и Элджей, а их фанатам пришлось ехать в соседние регионы, чтобы попасть на концерты любимых исполнителей.

В этот раз агрессивно настроенные комментаторы забросали угрозами социальные сети махачкалинского кинотеатра, где планировали провести показ фильма "Love Yourself" - запись концерта популярной корейской группы BTS.

Несмотря на то, что музыканты имеют более 120 музыкальных наград и уже устраивали шоу на Олимпийском стадионе в Сеуле, для дагестанских "блюстителей порядка" они лишь корейские геи. Именно из-за их сексуальной ориентации некоторые махачкалинцы и сорвали показ фильма, решив все за несколько сотен местных фанатов группы.

- ИнШаа Аллах, с этого концерта не уйдете, ваше последнее мероприятие!

- Лучше отмените этот разврат. Хотите смотреть такие фильмы, езжайте в другое место, а в нашем священном Дагестане подобного никогда не будет.

- Нам "Богемской рапсодии" хватило. Что за мода на гей-музыкантов? Не допустим извращенцев в родном доме.

Как только "блюстители" добились срыва показа, они сразу же переключились на новую цель - спектакль "Мастер и Маргарита", который хотят показать в медицинском училище Буйнакска.

Многие местные жители, особенно современная молодежь, возмущены ситуацией с культурной жизнью, которая теперь сложилась в республике. Из-за нескольких тысяч фанатиков срываются концерты и кинопоказы. Людям приходится уезжать из региона, чтобы послушать песни любимого исполнителя.

- Нужно уезжать из Дагестана, так как жить здесь стало невозможно. С каких это пор незнакомые люди решают за меня, что слушать и смотреть? Обидно за республику. Горцы забыли, что значит - быть свободными. Стоит им напомнить, что Дагестан - это все еще Россия и сейчас они нарушают законы своего государства, - написал один из местных жителей в социальных сетях.

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